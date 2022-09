Exregidora de Tizimín es víctima de nueva estafa por WhatsApp

TIZIMÍN.— De nuevo suenan las alertas en esta ciudad debido a otro caso de hackeo de cuentas de WhatsApp y el intento de fraude que los extorsionadores buscan lograr al adueñarse de los contactos telefónicos.

Todavía hace una semana, el presidente de la Cámara de Comercio en Tizimín, César Tuz Cuxim, fue víctima de hackeo de su cuenta de dicha aplicación de mensajería.

En Facebook publicó su caso y exhortó a la ciudadanía a no caer en engaños de los estafadores.

La exregidora Shelina Osorio Ramírez pidió ayer en Facebook que hagan caso omiso a los mensajes que les lleguen y que bloquearan el número telefónico de ella, pues la habían hackeado.

La conocida profesora publicó lo siguiente:

“No sé a ustedes, pero a mi hoy no me han dejado en paz, Fue tanta la insistencia en la madrugada que contesté una de las llamadas y resulta que era mi sobrino Chinito que tuvo un accidente y necesitaba mi ayuda. Además después de cada llamada me llega un mensaje con un código para abrir mi watsap (sic) y otro diciendo que me lo quieren hackear (obvio no abrí ninguno)”.