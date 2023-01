Tekax: Al fin llega el agua potable a cuatro apartadas comisarías

TEKAX. Yucatán.— Con el objetivo de dignificar y brindar una mejor calidad de vida para las personas que viven en las comisarias más apartadas de la cabecera municipal, ahora, algunos de estos poblados, que nunca habían tenido acceso al agua potable, ya cuentan con este servicio, gracias a las gestiones que encabezó el alcalde, Diego Ávila.

En un comunicado oficial se informa que se trata de las comisarías de Ayil, Sudzal Chico, Yalcobá Nuevo y San Antonio Tuk, beneficiando aproximadamente a 100 familias entre las 4 localidades, quienes debían de abastecerse de agua de pozos o aguadas, poniendo en riesgo su salud.

“Las personas están muy contentos porque nunca nadie los había tomado en cuenta y están agradecidos de que la actual adminsitración encabezada por Diego Ávila les de respuesta, gracias a sus trabajos de gestión con el Gobierno del Estado y la Junta de Agua Potable”, indicó Isabel Basto Chan, directora del Agua Potable de Tekax.

Distintos trabajos

En cada comisaría se realizaron trabajos diferentes, de acuerdo a las necesidades de sus habitantes, desde perforaciones de pozo, ampliación de red hidráulica, construcción de torres tinaco y, en algunos casos, donde los poblados no cuentan con energía eléctrica, las máquinas de rebombeo funcionan gracias a la instalación de paneles solares, con lo que se utiliza una fuente limpia de energía para su funcionamiento, entre otros trabajos.

Ayil, Sudzal Chico, Yalcobá Nuevo y San Antonio Tuk tienen, por primera vez desde su fundación, servicio de agua potable

“Para nosotros como administración no fue una limitante que algunos de estos poblados no cuenten con energía eléctrica para contar con agua, después de que por muchos años se abastecieran de aguadas o donde pudieran, porque la calidad de esta agua no es la mejor y ahora ya tienen agua potable”, agregó la funcionaria.

De igual forma, se realizaron trabajos de rehabilitación y ampliación de la red de agua potable de la comisaría de Kantemó, debido al crecimiento población, que demandaba un mejor servicio.

Entre otras acciones, en trabajo coordinado con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la colocación de baños ecológicos que permitan un correcto manejo de las aguas residuales en sus hogares.