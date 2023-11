PROGRESO.— La acción humana es la principal causa de los varamientos de mamíferos marinos en Yucatán y las redes pesqueras son el mayor agente mortal para estos animales, así que se recomienda suplirlas por técnicas de menor impacto.

En Yucatán las causas de varamiento de los mamíferos marinos en las playas están muy bien identificadas: puede ser por enfermedad, vejez o lesiones, dice Raúl Díaz Gamboa, coordinador del Programa de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de Yucatán (Picmmy), instaurado desde 2012 en la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

En el caso de las crías, la mayoría de ellas se atoran y ahogan por su falta de pericia para nadar en aguas bajas, indica Díaz Gamboa, doctor en Ciencias Marinas por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Pero lo que más afecta a estos animales es la acción del hombre, destaca, ya sea por contaminación, pues en varios casos en la necropsia se descubrió que los animales ingirieron basura; por colisión con alguna embarcación o la cacería.

Causa de muerte en mamíferos marinos en Yucatán

Además, la causa más frecuente de muerte de mamíferos marinos en Yucatán es el enmallamiento, o sea, los animales quedan atorados en las redes de pesca, destaca.

El enmallamiento representa el 35% de las muertes; aunque no es intencional, ya causó la muerte de decenas de mamíferos, subraya.

Ante ello, el investigador propone que las autoridades busquen la manera de implementar otras técnicas de pesca que puedan causar menos impacto a la vida marina que sea distinta a la que se quiere capturar.

En entrevista, el Dr. Díaz Gamboa informa que el Picmmy ya documentó 111 casos de varamientos de mamíferos marinos, con un total de 143 animales, en las costas de Yucatán de 2013 a 2023.

El más reciente que registró el Picmmy ocurrió a mediados de este noviembre en playas de Sisal, donde recaló un cachalote enano, ya sin vida, precisa.

La diferencia entre la cantidad de casos y los ejemplares, afirma, se debe a que en ocasiones ocurren casos de varamientos múltiples.

Por ejemplo, en el año 2016 nos reportaron el encallamiento de ocho delfines en el mismo lugar; en 2021 tres delfines vararon juntos en Chuburná Puerto y seis más recalaron juntos en Dzilam de Bravo, detalla.

Registro actualizado

El Dr. Díaz Gamboa admite que sí han varado mamíferos marinos en Yucatán antes de 2013, pero, dice, no se cuenta con un registro científico antes del surgimiento del Picmmy, en el que participan alumnos de la Licenciatura en Biología Marina de la Uady y biólogos marinos graduados de la misma.

El investigador informa que Celestún es el puerto de Yucatán, con la mayor cantidad de varamientos de mamíferos marinos documentados, 15 en total, cinco de ellos ocurridos este año.

Le siguen Progreso, con 14; Chelem, con 13; Dzilam de Bravo, también con 13, y Chuburná, con 12, detalla.

Como municipio, Progreso es el que suma más varamientos de mamíferos marinos, con 39 casos en 11 años en la ciudad y las comisarías de Chelem y Chuburná.

Especies varadas en Yucatán

En cuanto a la cantidad de especies varadas en Yucatán, el especialista informa que son un total de 13.

Son el delfín tonina o bufeo (Tursiops truncatus), el delfín de dientes rugosos (Steno bredanensis), el cachalote pigmeo (Kogia breviceps).

El cachalote enano (Kogia sima), el manatí del Caribe (Trichechus manatus), (el delfín) orca falsa (Pseudorca crassidens), (el delfín) Orca pigmea (Feresa attenuata).

El delfín de Risso (Grampus griseus), el delfín tornillo (Stenella longirostris), el calderón pigmeo o delfín cabeza de melón (Peponocephala electra), el delfín moteado pantropical (Stenella attenuata).

La ballena de aleta o rorcual común (Balaenoptera physalus) y el zifio de Gervais o ballena de pico de Gervais (Mesoplodon europaeus).

El Dr. Díaz Gamboa destaca que el Piccmy se encuentra enlazado a una red nacional que cada año registra los varamientos de mamíferos marinos en el país.

Baja California Sur

Yucatán presenta una importante cifra de varamientos de mamíferos marinos, aunque menor que Baja California Sur, cuya ubicación favorece que más especímenes encallen porque es una zona de migración, dice.

En otras playas del Golfo de México, como Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, no hay nadie que realice este tipo de trabajo, lo que no significa que no se registren varamientos, señala.— Abraham Ismael Raz Herrera