PROGRESO, Yucatán.— La mañana de este lunes, se registró un accidente de tránsito en calles de esta ciudad, con saldo de una persona lesionada y daños materiales.

La información recabada señala que, cerca de las seis de la mañana, transitaba sobre la calle 68 de la colonia Francisco I. Madero, una camioneta marca Nissan, tipo Frontier, con placas del estado de Querétaro.

Al llegar al cruce con la calle 33, el conductor de la camioneta Nissan, identificado como E.T de C. de 28 años de edad, no respetó la señal de alto de disco y al avanzar colisionó con un automóvil marca Honda, tipo Civic, que circulaba sobre la vía con preferencia de paso.

Tras el impacto, ambos vehículos se proyectaron hacia una esquina del crucero y el automóvil se impacto contra la acera, mientras la camioneta colisionó contra un poste.

Además del conductor, en el auto tipo Civic también viajaba una mujer en el asiento del copiloto, quien resultó con posible traumatismo en el tórax y fue trasladada al hospital Ignacio García Téllez del IMSS, de la Ciudad de Mérida, para recibir atención médica.

Los conductores de ambos vehículos resultaron ilesos.

También le podría interesar: “Trágico accidente en Progreso; hombre fallece en el hospital“