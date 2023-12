Las obras en la estación del Tren Maya en Maxcanú, Yucatán.- Foto de Ramón Celis

Las obras en la estación del Tren Maya en Maxcanú, Yucatán.- Foto de Ramón Celis

Las obras en la estación del Tren Maya en Teya, cerca de Mérida.- Valerio Caamal

Las obras en la estación del Tren Maya en Valladolid, Yucatán.- Juan Osorio

MÉRIDA.- La inauguración del Tren Maya será mañana y el sistema comenzará operaciones de transporte de pasajeros este sábado con estaciones desocupadas e inconclusas, con desinformación entre los pobladores de áreas aledañas y con el sentir de que habrá pocos beneficios para municipios como Maxcanú, de acuerdo con un recorrido de periodistas de Diario de Yucatán.

¿Por dónde pasa el Tren Maya en Yucatán?

Los paraderos de Maxcanú y Poxilá (Umán), los primeros en la ruta del Tren Maya en Yucatán, no están listos. El primero está en un 80% de construcción y equipamiento y, a un día de la inauguración del Tren Maya continúan los trabajos.

Una brigada de trabajadores de la empresa Azvindi Ferroviario, responsable de la construcción del tramo 3 y del paradero de Maxcanú, se dedica a terminar los faltantes en el lugar ubicado a la entrada del municipio, lejos del centro de la población.

Reporteros del Diario solicitaron una entrevista con el súper intendente de la constructora. Sin embargo, este dijo por medio de uno de sus empleados que toda información requiere autorización del administrador, que es un capitán de la Sedena.

Desde la orilla de la carretera de Maxcanú se vio que los obreros realizan trabajos en el techo de la estación y en una parte de las rieles. Ayer los trabajadores barrían las áreas exteriores, limpiaban las áreas de madera y cristales del moderno edificio, realizaban trabajos de montaje de equipos en el interior y revisaban de las instalaciones internas de la estación.

Paradero del Tren Maya en Maxcanú, Yucatán

En las inmediaciones del paradero, otros obreros construyen la cerca de seguridad de la vía férrea, que consiste en la “siembra” de postes de concreto y malla ciclónica metálica, que evita que la gente esté dentro del área del derecho de vía.

También está pendiente de concluir la barra protectora del “pico” del puente vehicular, debajo del cual pasan las líneas del tren. Hasta ahora solo tiene las barras metálicas empotradas en el concreto del muro de contención.

No fue posible constatar qué falta en el interior de la obra, ya que el administrador del lugar, un capitán del Ejército, informó que no tiene permitido dar acceso a la prensa.

Desde afuera se observó que la estación de Maxcanú tiene varias secciones en sus dos niveles y una escalera eléctrica ya instalada. Sin embargo, todo el inmueble está desocupado. Es decir, cuando inicie operaciones el Tren Maya no tendrá locales artesanales ni comerciales en funcionamiento. Tampoco servicios que requieren los pasajeros en su viaje.

No saben de la inauguración del Tren Maya

El alcalde de Maxcanú, Camilo May Cauich, del PRI, dijo que no estaba enterado de la inauguración del Tren Maya. Agregó que no ha sido invitado por la Sedena, Fonatur o Presidencia de la República.

“No han terminado, no está al 100%, todavía lo están limpiando”, señaló en entrevista con el Diario. “Hace un mes fui a la estación con un grupo de personas y regidores de visita para solicitar algún local para que la gente de Maxcanú venda tacos, artesanías y jícama, pero me dijeron que la Sedena administrará toda la estación y será la que otorgue las concesiones”, agregó.

La información que le dieron durante esa visita fue que cuando la empresa Azvindi termine todo el trabajo de las vías férreas y la estación, entregará la obra a la Sedena y ésta firmará un convenio con el Gobierno del Estado para que administre la estación de Maxcanú. Sin embargo, aclaró que esta información no es segura, porque de parte de la Sedena o el gobierno estatal no le han dicho nada.

Obras en Maxcanú por el Tren Maya

“No sé cómo lo van a manejar, pero me imagino que esta estación del Tren Maya tiene que ser como si fuera una sala de aeropuerto. Debe de haber empresas que den servicios a los turistas que vengan por el tren”, dijo.

“Si tuvieran intenciones de que la gente de Maxcanú trabaje o tenga locales los hubieran capacitado porque van a tratar con personas de afuera, pero nada de nada, no nos tomaron en cuenta”.

La única petición que hizo la Sedena al Ayuntamiento de Maxcanú es que colabore con la renta de una casa para que sirva de cuartel a la Guardia Nacional, que vigilará la estación y el derecho de vía de ese municipio.

Por ahora llegó un contingente de 60 militares de la Guardia Nacional, 30 de los cuales trabajan en un horario, mientras los otros 30 están de descanso. Según le informaron, la Guardia Nacional tendrá una base en Maxcanú, pero todavía está en proyecto la construcción del edificio militar.

¿Cuánto cuesta el boleto del Tren Maya?

“Tenemos muy poca información, ni siquiera sabemos el precio del boleto de Maxcanú a Teya (donde está la parada para entrar a Mérida)”, informó. “Lo que se rumora es que costará 60 pesos el boleto, pero resulta caro para la gente del municipio que viaja a Mérida. Es más fácil, barato y rápido viajar en las combis de taxis.

“El taxi de Maxcanú a Mérida cuesta $37 pesos y te deja en el centro de los dos lugares. En el Tren Maya, quienes quieran viajar pagarán $20 del tricitaxi que te llevará del centro de Maxcanú a la estación del Tren Maya en Teya, si pagas $60 por el boleto ya es caro.

“Pero además, tendrás que pagar otro boleto para ir de Teya a Mérida. Aunque cueste $20 el boleto del Tren Maya de Maxcanú a Mérida, siempre costará más por el traslado de la terminal al centro”, explicó el edil.

¿Qué beneficios deja el Tren Maya?

Se le preguntó al alcalde May Cauich si el proyecto del Tren Maya dejó beneficios al municipio y la población. “Dejaron las calles dadas en la torre por el paso de los tráileres durante la etapa de construcción”, afirmó.

“Hasta hoy no reparan ninguna calle, pero no puedo decir que no cumplieron porque todavía no termina la construcción y no se va la constructora, la Sedena y Fonatur. Cuando abandonen totalmente el municipio veré si cumplieron o no”.

May Cauich informó que la única obra de infraestructura que construyó la empresa Azvindi Ferroviario es una pequeña clínica de dos consultorios, pero no funciona porque no hay médicos ni está equipada. Es únicamente el local al que le llaman clínica.

Por parte del gobierno federal no construyó nada en el municipio, dijo. Incluso,

el puente vehicular sinuoso y peligroso es parte del Tren Maya.

Opinión sobre las obras en Maxcanú

“El gobierno federal se comprometió a apoyar a Maxcanú, todavía guardo la grabación de ese discursos, pero no hay nada”, aseguró. “Nos dejó más perjuicios que beneficios. Algunas calles quedaron en muy mal estado por el paso de los tráileres y hay calles manchadas con aceite de los volquetes que aparcaban en la vía pública. En poco tiempo, esas calles donde hay aceite se van a deteriorar”, dijo en entrevista.

“Sinceramente digo que el Tren Maya no va dejar beneficios a Maxcanú”, reiteró. “No veo ni una pizca de algo que venga de este proyecto del gobierno federal. Si están tratando de impulsar esta región como zona turística ya va a terminar la obra y no hicieron algo que puedan disfrutar o ver los turistas. Qué le vamos a mostrar a los turistas aquí en Maxcanú, ni siquiera le dieron una manita de gato al centro de la población.

“No construyeron el acceso de este municipio que conecte con la carretera al puerto de Celestún, que es lo que tratarán de promocionar. No hay buenas carreteras que lleven a Oxkutzcab, Uxmal y las grutas y zona arqueológica de Oxkintok. Esa es la zona que se pretende mostrar a los turistas, pero no se hizo nada para detonarlo turísticamente”.

¿A quién beneficia el Tren Maya?

El presidente municipal considera que el Tren Maya solamente será una novedad porque es un transporte nuevo, pero definitivamente no dejará beneficios a Maxcanú. Ni siquiera van a poder vender artículos y la fruta emblemática de este municipio que es la jícama, porque simplemente las ventanas de los vagones del Tren Maya no se abren.

“Es un gran proyecto, es muy interesante y quizá a Mérida, Chichén Itzá y Cancún sí los beneficie, pero para esta zona pobre no hay nada”, enfatizó. “Ni siquiera la gente que viaja a Mérida por cuestiones de trabajo o estudio viajará en ese tren porque será caro por todo el gasto que representa”, agregó.

Paradero del Tren Maya en Poxilá, Umán

El paradero de Poxilá, en Umán, está más atrasado en su construcción y tiene varios pendientes para la conclusión en poco tiempo, según se constató.

De hecho, es difícil llegar a dicha estación porque no tiene una carretera pavimentada que conecte directo a ella desde la comisaría de Poxilá. Sin embargo, desde otro acceso sí hay una vía pavimentada que va directo a la estación del Tren Maya, pero se observó que le falta mucha más obra por terminar.

Tren Maya en Mérida: Teya, la estación cercana

Por otro lado, ayer mientras el gobernador Mauricio Vila inauguraba la estación del Ie-Tram en el Gran Parque de La Plancha, en la estación Teya del Tren Maya decenas de obreros trabajaban sin parar para que el viernes próximo esté lista.

La estructura ya está tomando forma, al igual que las otras que conforman toda la estación del tren adonde deberá llegar el presidente el viernes luego de inaugurar y encabezar el primer viaje del Tren Maya desde Campeche.

Como informamos, la parada que hará el presidente en la estación de Teya será para inaugurar junto con el gobernador el Ie-Tram, sistema de transporte 100% eléctrico y único en su tipo en Latinoamérica, según las autoridades del Estado.

Quizá por ello, los trabajos no han parado en la zona, donde hasta el día de ayer miércoles 13 obreros afinaban detalles y realizaban trabajos de última hora.

Avances de la estación “Mérida Teya”

En un recorrido por el lugar, en el cual se ha concentrado un convoy de militares, así como elementos de la policía estatal, se pudo ver que la fachada principal de la estación ya está casi lista. El armazón, que hasta la semana pasada aún era visible, ya está cubierto y las paredes revocadas.

Igual está prácticamente lista la zona de andenes, el estacionamiento y las jardineras, asimismo, ya se han instalado algunas señaléticas y se ha colocado una pluma para regular el ingreso de vehículos al estacionamiento, al menos en esta etapa de la obra.

Ayer se pudo ver a un empleado, desde una jaula suspendida de una grúa, verificar que el astabandera esté bien, mientras otros trabajadores supervisaban el funcionamiento de las luminarias.

Pero el mayor número de obreros se encontraba en lo que será el edificio principal y el paradero del Ie-Tram soldando o colocando vigas de acero. Durante la jornada fue posible ver a varias grúas, pipas y camionetas de carga.

Estación del Tren Maya en Chichén Itzá, Yucatán

En el oriente de Yucatán, las estaciones de Chichén Itzá y Valladolid aún no se terminan y mantienen distintos avances. Se habla de que a pesar de entrar en operación el ferrocarril los trabajos continuarán en los edificios.

Algunos trabajadores en Valladolid expusieron que saben que mañana viernes se inaugurará el recorrido del Tren Maya. Sin embargo, no les han dicho si habrá o no algún evento en la estación en construcción. La información difundida es que el convoy del presidente Andrés Manuel López Obrador solo hará una parada técnica.

En cuanto a la obra, expusieron que lleva un 70% de avance, mientras que la de Chichén Itzá tiene un 50% de ejecución, por lo que aún está en obra negra, al igual que las de Nuevo Xcán y Leona Vicario, ambos en el vecino estado de Quintana Roo.

En Valladolid se observó que se está trabajando de manera intensa en la construcción de un camino de acceso a la estación que desemboca en la avenida Zaci Hual, el cual tiene alrededor de un kilómetro de longitud y está paralelo a los rieles del tren.

Estación del Tren Maya en Valladolid, Yucatán

En el edificio de la estación de Valladolid, también se está trabajando de manera intensa, pero no se pudo hacer un recorrido en el interior, debido a que personal de seguridad no permite llegar. A la gente ajena la detienen unos 100 metros antes, argumentando que está prohibida la entrada.

En vehículo no es posible llegar al lugar, por los trabajos de construcción del nuevo acceso. En el recorrido a pie hay partes con escombro ya planchado, otros puntos de terracería y otras áreas recién desmontadas.

Los empleados comentaron que ya falta poco, pero no estará listo cuando entre en operación el tren, de modo que se seguirá trabajando a pesar de que el ferrocarril ya estará en operaciones.

Noé Rodríguez Cervera, presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de Valladolid, manifestó que desde hace varios días han realizado gestiones para que se lleve al cabo algún evento de inauguración, pero hasta ayer miércoles no se había autorizado nada al respecto.

Chichén Itzá, en la ruta del Tren Maya

En el caso de la estación del tren en Chichén Itzá se dijo que los trabajos tardarán unos cinco meses en terminarse. Cabe mencionar que se anunció que las obras estarían concluidas en su totalidad el 29 de febrero próximo.

Se averiguó que de la misma manera se está construyendo el camino de acceso, que enlazará la estación del Tren Maya con la carretera federal libre, también se edifica el Centro de Atención a Visitantes y el Museo de la misma zona, sin embargo, aún falta mucho para concluirlas.

Estaciones del Tren Maya en Quintana Roo

En el caso de las estaciones de Quintana Roo, en Nuevo Xcán aún faltan detalles de infraestructura. El camino para llegar al paradero aún requiere pavimentación y, de acuerdo con trabajadores, será a finales de enero cuando se podría terminar la obra.

La estación ubicada en el libramiento a Playa del Carmen, cerca del aeropuerto de Cancún, donde concluirá el viaje inaugural, es la que muestra mayor avance y cuenta con numerosos trabajadores en la zona.

Las obras en la estación del Tren Maya en Leona Vicario, Quintana Roo.- Foto de Alonso Cupul

Debido a los trabajos de ampliación de la carretera, el tráfico está pesado y la vigilancia es estrecha. No se permitió al reportero que se acerque más al lugar.

La terminal del Tren Maya que presenta mayores avances es la del poblado de Leona Vicario, donde se vio a obreros trabajando incluso bajo la lluvia.- Con información de Joaquín Chan Caamal, Iván Canul Ek, Juan Antonio Osorio Osorno y Alonso Cupul.

Las obras en la estación del Tren Maya en Nuevo Xcán, Quintana Roo.- Foto de Alonso Cupul