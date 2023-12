PROGRESO.— La apertura de puertos ayer miércoles a la navegación en general llegó acompañada con un excelente clima que hizo propicio que los pescadores tanto ribereños como de la flota mayor retornaran a sus labores.

En el atracadero de la caleta, luego de varios días en los que prácticamente la actividad se mantuvo paralizada, ayer los hombres de mar volvieron a los muelles para trabajar.

Si bien algunos se lanzaron al mar pues desde hace días prepararon sus lanchas para la pesca de escama, ayer aún había grupos de pescadores que desmontaban sus equipos de la pulpeada, principalmente los de la flota mayor.

En el caso de estos, señalaron que aprovecharán el buen tiempo que irán al mar solo por dos o tres días a lo mucho, puesto que consideran que no vale tanto la pena invertir en un viaje largo si no se compensa con la pesca que vayan a lograr, y que esperan que en este nuevo viaje que emprenderán logren sacar algo de boquinete, rubia, chacchí entre otras especies de escama, que si bien su precio es bajo, no tienen más remedio que dedicarse a trabajar.

Otro producto que se mueve bastante en estos tiempos, puesto que su captura se da mejor que otras especies, es el cazón, pues las embarcaciones menores llegan al puerto con varias cajas de dicho producto, que se puede vender hasta en 30 pesos o un poco más dependiendo el lugar a dónde acudan a venderlo.

En otros puntos donde los pescadores también se animaron a salir a trabajar tras varios días de inactividad es en la zona de playa de Chicxulub Puerto, donde llevaban bastante tiempo sin poder meter sus lanchas al mar, por lo que desde temprana hora acudieron a colocar motores y bajar las embarcaciones hasta la orilla del mar, desde donde algunos partieron a la pesca diaria y otros aún se encontraban en los preparativos.

Esta nueva oportunidad de generar ingresos apunta a que durante los próximos días podría darse un nuevo incremento en el flujo de gente comprando en la zona centro del puerto de Progreso y en los mercados de la cabecera y las comisarías, puesto que las familias de los pescadores querrán aprovechar los días previos a la Navidad para tratar de asegurarse una cena y uno que otro presente durante estos días festivos.— Abraham Raz Herrera