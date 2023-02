“No podía hablar con nadie”; víctima de alto mando policiaco en Progreso explica su renuncia

Cansada de los malos tratos por parte del director del Sector Norte, el comandante Ángel Torres Méndez con clave “Sombra”; la oficial C.G.S.A., decidió renunciar a su puesto como policía estatal el martes pasado.

Aún con miedo, también decidió denunciar públicamente al comandante Omar de la Cruz Herrera Cocom, quien hasta la tarde de ayer seguía asignado a la Dirección de la Policía Municipal de Progreso.

En entrevista con Diario de Yucatán, la mujer de 38 años de edad habla del acoso que sufría por parte del comandante Herrera Cocom, quien estaba a cargo del Sector cuando no estaba el comandante “Sombra”.

Este último, asegura la oficial, sabía todo lo que hacía el comandante Herrera Cocom y lo protegía porque el comandante “Sombra” comete los mismos delitos con otras mujeres de la corporación.

Acoso en la policía de Progreso

C.G.S.A., explica que llegó al Sector Norte hace casi cuatro años. Conocía a ambos mandos porque ella estaba asignada al área de vialidad y cuando ellos requerían personal la enviaban de apoyo, pero desde el primer momento en que fue reasignada a ese Sector sufrió acoso por parte del comandante Herrera Cocom.

“Yo llego al Norte en mayo de 2018 por necesidades del servicio. Días antes de eso llevé mi oficio de vacaciones ahí (a las oficinas del Sector Norte, en la carretera Mérida-Progreso a la altura de Cordemex)”.

“Cuando me ve el comandante Omar me dice: ‘te voy a decir cómo se trabaja aquí en el (Sector) Norte. Si el comandante “Sombra” te ve y le gustas, vas abordar con él, con él vas a girar y con él vas a ir a todos lados. Pero si no, y me das la oportunidad a mí, nada te va faltar’”.

“En ese momento me sorprendió”, dice la oficial, quien señala que no pudo grabar ese momento porque no se lo esperaba, pero sí le habría dejado en claro al comandante que ella solo quería trabajar y que la dejara en paz.

Los acosos, relata, continuaron durante el tiempo que el comandante estuvo ahí antes de ser enviado a Progreso como director de la Policía Municipal, a pesar de que ella le pedía una y otra vez que parara.

“Siempre me decía que le diera una oportunidad, aunque sea una vez que estuviera con él. Se ponía a cantarme canciones. Yo le decía que tenía una pareja y que me respetara, siempre me negué”.

Presunto abuso de comandante de Progreso

El acoso se convirtió en abuso cuando el comandante le tocó sus partes íntimas en dos ocasiones, actos que el mando policial reconoció en un vídeo que circula en redes sociales y del que publicamos en su momento.

La primera vez que se propasó físicamente lo hizo frente a la tropa que estaba en la zona de pase de lista de la base del Sector y la segunda en el estacionamiento de una tienda comercial cercana, durante una detención.

“La primera vez que me agarra las nalgas, yo estaba parada esperando que llegara mi unidad para salir a mi servicio. Él (Herrera Cocom) llega por atrás, no me fijo y con todas sus ganas pone sus manos en mis nalgas. Le dije: ‘oye, ¿qué te pasa?’. La verdad me asustó”.

“La segunda ocasión fue en una detención, yo estaba de chofer cuando él se acercó, metió la mano por la ventana y me tocó la vagina”.

La mujer le habría reclamado al comandante estas acciones en otra ocasión y lo grabó en un vídeo, en él se escucha a Omar Herrera decir “Sí lo hice y lo acepto, no lo voy a negar, quería contigo”.

A pesar de que el comandante aceptó eso, ella no lo denunció ante Asuntos Internos ni ante la Fiscalía, pues no tenían permitido hablar con sus superiores a menos que sus jefes directos, los ya mencionados, no se lo autoricen y en caso de que lo hiciera sería arrestada.

“Cuando queremos hablar con alguna persona más allá, por ejemplo están los vigilantes de día, los comandantes y así va por escalones. Si uno brinca un escalón, te arresta y si no me permitían hablar con el comandante ‘Sombra’, no podía hablar con nadie más porque es una boleta de arresto para mí y soy madre soltera, tengo hijos enfermos”, dice.

La oficial evitaba a toda costa ser arrestada para estar con su familia y tenía temor que por denunciar a los mandos la despidieran.

¿Por qué decidió esperar tanto para denunciar?, se le pregunta.

Ella explica que el año pasado denunció por violencia familiar y violación a su expareja, un policía motorizado de nombre Raúl Eduardo E. F., quien estuvo bajo prisión preventiva de junio a enero de este año bajo la carpeta de investigación 236/2022.

Para no perder su empleo, el comité de honor y justicia de la SSP le concedió una licencia de trabajo, de manera que a pesar de que estaba en prisión seguía cobrando su sueldo.

Vídeo viral de alto mando en Progreso, su protección

Esto no fue del agrado de la mujer oficial, a quien el comandante “Sombra” le decía que contaba con el apoyo de la SSP, pero debido a que no desistió de su proceso legal, comenzó a ser hostigada laboralmente por el director del Sector, quien la acusaba de entrar en su baño personal, de agarrar sus cosas, pero nada era cierto.

“No me pareció, llegó el momento en que dije ‘ya no más, ya me fastidió, ya me cansé’ y pedí mi baja. Ya no tenía nada que perder, dije, si ellos quieren hacerme algo, tengo este vídeo”.

La mujer indica que actualmente no se ha presentado a laborar porque ya presentó su denuncia, pero ayer llegó a su domicilio el comandante Carlos Eduardo Flores Moo, subsecretario de la Policía Estatal de Investigación (PEI).

Él le habría dicho que el comandante Herrera Cocom ya habría sido destituido de su cargo como jefe de la Policía de Progreso y sería puesto a disposición de las autoridades competentes, pero no le enseñaron ninguna prueba de que eso sea así.

Se le pregunta por las declaraciones de Luis Felipe Saidén Ojeda en la que afirma que el caso ya lo investiga Asuntos Internos, pero asegura que en su visita el comandante Flores no le informó de eso.

Además, hasta ayer por la tarde ese departamento no la había citado para que rinda alguna declaración, presente pruebas o informe de algún seguimiento que se le esté dando, por lo que no pudo confirmar lo expresado por el secretario de Seguridad.

Vive con miedo

A su decir, tiene miedo de que algo le pueda pasar, pues hasta ahora ninguna institución le ha brindado la ayuda necesaria. “Cuando presenté mi denuncia contra mi expareja, en la Secretaría de las Mujeres me dijeron que iban a solicitar su baja de la corporación, pero no sé qué pasó porque eso no ocurrió. Él ya salió de la cárcel porque lo ayudaron y ya regresó a trabajar”.

La denunciante presentó una captura de pantalla sobre un mensaje directo que envió a la cuenta oficial del gobernador Mauricio Vila Dosal el pasado 18 de enero, solicitando que se revise su caso. Le respondieron de la cuenta del gobernador solicitando sus datos personales, pero hasta la fecha no se han comunicado con ella.

C.G.S.A., también señala que muchas de sus excompañeras le han contado que han sufrido acoso por parte de algún mando policial, pero ninguna se atreve a hablar porque “si quieres crecer en la SSP, tienes que abrir las piernas”.

La mujer teme por su integridad y asegura que si algo le llegara a pasar, se puede saber de dónde vino. “Le dije al comandante Flores Moo que tengo miedo cuando salgo a la calle, cuando voy aquí o allá porque no sabes de dónde va a venir el trancazo, te levantan y ya”.

¿Regresaría usted a la SSP?, le preguntamos. “Lo estoy pensando”, responde, “tengo miedo que con el tiempo tomen represalias”.

Por los delitos de abuso sexual, la mujer interpondría su denuncia ante la Fiscalía General del Estado en los próximos días.