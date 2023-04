En Yucatán, el mero está escaso y caro en Progreso, ¿qué opciones hay?

PROGRESO.– Las vacaciones de Semana Santa y Pascua están transcurriendo con el mero escaso y caro, una de las especies de pescado que más demandan los visitantes.

El mero está alejado de las costas, no está al alcance de ribereños, señalan pescadores que lo más lejos del litoral que navegan es la punta del muelle fiscal, a 2 kilómetros de la playa.

Sin embargo, a esa distancia no hay mero, no hay señales de esa especie marina que tiene amplia demanda en el puerto por las vacaciones de Semana Santa.

Sólo capturan rubia, pargos, jureles y algunos chacchi, éste último ya no abunda como antes y aun entero no es muy comercial, los pescadores lo venden en filete a $100 el kilo.

Especies marinas que "sustituyen" al mero en Progreso

Ante la escasez de mero por los fuertes vientos y marejadas que no permiten una buena pesca, a lo que se suma el calor que aleja a los peces, los ribereños venden en la playa a $130 el kilo de pargo y rubia, que son ejemplares de regular tamaño.

Pescadores ribereños tienen problemas para capturar mero en Progreso

Pero las rubias grandes de 1.5 kilos las venden a $200 e incluso a $250 si calculan que pesan dos kilos, sólo que los pescadores les quitan las escamas, vísceras y dejan listo el ejemplar para cocinarlo.

Cabe señalar que siempre en estas fechas escasean las especies marinas cerca de la costa y para capturar mero los pescadores se tienen que alejar unas 20 ó 30 millas, mientras embarcaciones que permanecen de dos a tres días en alta mar se alejan a 50 millas.

Algunos pescadores se alejan suficiente para pescar mero

Los pescadores que se alejan de la costa con sus lanchas traen regular captura de mero, pero son ejemplares de 5, 7 y hasta 10 kilos, cuyo precio es de $240 el kilo, precio que permite dejar ganancias.

Tienen que "sacar" para cubrir los gastos de combustible, hielo y víveres, entre otros. Cada embarcación obtiene un promedio de 50 kilos de pescado.

Los barcos de la flota mayor apenas están saliendo al primer viaje de pesca luego de dos meses de inactividad por la veda del mero.

Aún no determinan dónde están los bancos de peces, no hay reportes de buenos volúmenes de captura, los patrones son cuidadosos en ese tema y no revelan cómo les está yendo.