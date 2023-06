Pesca furtiva, un “cáncer” para el puerto yucateco

PROGRESO.— Después de Veracruz, Progreso es el principal puerto del Golfo de México, y ¿dónde están los Marinos? ¿Dónde están los barcos de la Armada de México”, no se les ve patrullando el mar; su ausencia propicia que haya más pesca furtiva en todo el litoral yucateco y las consecuencias son negativas , señalaron dirigentes de cooperativas en una reunión en el local de la cooperativa Pescadores del Golfo.

Los asaltos a pescadores en alta mar, así como el aumento de barcos piratas que se dedican a la captura ilegal de langosta, caracol y pulpo, son consecuencias de la falta de vigilancia que corresponde a la Armada de México, señalaron los dirigentes de cooperativas pesqueras.

En la reunión convocada por Ana María Frías Salazar y Mariano Canul Uicab, presidentes de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Turísticas, Acuícolas y Artesanales de Yucatán y de la Federación Regional de Cooperativas Pesqueras del Centro y Poniente de Yucatán, en la que se abordaron los temas de inspección y vigilancia, surgieron acusaciones contra la Marina y autoridades pesqueras que toleran a los barcos de recreo y protegen a los piratas.

En esa reunión asistieron también el empresario Manuel Sánchez González, Juan Carlos Pech Puga, Manuel Jiménez Frías y Jorge Alfredo Manzano Meza, presidentes de las cooperativas Xamanha, Negrillos de Yucatán y Tramperos Unidos de Progreso, así como José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop).

¿ Donde están los marinos? no tienen embarcaciones, no hay vigilancia, no solo el sector pesquero está indefenso, sino también México. Todo eso ha propiciado el aumento de la pesca furtiva, que es un cáncer que está acabando con la pesca, señalaron los directivos.

Los dirigentes señalaron que hay por lo menos unos 50 barcos de la flota mayor dedicados a la pesca furtiva de langosta y más de 1,000 trampas langosteras colocadas en la zona del Arrecife Alacranes por los furtivos, quienes también se dedican a la pesca de pulpo, caracol y otras especies en veda, como lo hicieron con el mero.

Los barcos que están dedicados a la pesca furtiva, dijeron, están plenamente identificados, son de empresarios, de congeladoras e incluso de cooperativas, pero no revelaron los nombres de las embarcaciones ni de los armadores, cooperativas y plantas procesadoras.

Entonces, surgieron las preguntas, ¿Dónde está la Marina? ¿Dónde están los barcos de la Armada de México? no se les ve patrullando en alta mar, tampoco se ve a las lanchas Defender, no hay muchos marinos, antes el destacamento naval de Alacranes era de 10 elementos, ahora solo hay cinco, hay menos personal operativo para el patrullaje marino, están en las obras del tren maya.

Uno de los dirigentes dijo que la poca o nula vigilancia marina es aprovechada por los furtivos, que entran y salen de Yucalpetén sin problema alguno, lo mismo ocurre en Alacranes donde los mismos inspectores de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán (Sepasy) y hasta los de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) toleran a las embarcaciones de recreo, a los tripulantes de los yates les dan los brazaletes para que puedan ingresar y a cambio los aficionados a la pesca deportiva, les dan planchas de cervezas.

A los furtivos, agregaron, no los inspeccionan, pero en cambio a los barcos que están despachados, los abordan para revisión y ver que todo esté en orden. Además hay pesca furtiva de pulpo en los puertos de Celestún y Dzilam.— GABINO TZEC VALLE