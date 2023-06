El “superpeso” afecta también a la pesca en Yucatán

PROGRESO.— Otro factor que también afecta la pesca, expresan empresarios pesqueros, pescadores, armadores y comerciantes, es la paridad del peso mexicano con el dólar, el “superpeso”.

La moneda mexicana ha ganado terreno y la divisa extranjera disminuye, el producto pesquero no aumenta el precio en dólares, sin embargo las ventas están desplomadas en Estados Unidos y hay cero exportaciones a Europa.

Lo más grave, comentan los pescadores, lo que sería el acabose para la industria pesquera y pega muy fuerte, es la pesca furtiva sobre todo de pulpo y langosta, que es imparable, se pesca durante todo el año.

En el caso del molusco, dicen los empresarios consultados, en la temporada pasada (del 1 de agosto al 15 de diciembre) compraron el kilo a $153, más la maquila, procesamiento y congelación para su conservación, electricidad entre otros costos y gastos, el kilo cuesta en promedio a $180 en las congeladoras.

Furtivos, con mejores ventas

Los furtivos venden el kilo de pulpo a $130, con ese precio inundan el mercado nacional y los clientes habituales ya no adquieren el producto a las congeladoras, no pueden competir con la pesca y comercio ilegal del molusco, que traería graves consecuencia en la temporada que inicia en agosto, no tendría buen precio, podría no haber mucho pulpo y los más afectados serán los pescadores.

Debido a que pocos barcos están trabajando en la pesca de mero, las fábricas de hielo no están trabajando al 100 por ciento de su capacidad, pues no hay demanda del producto, solo laboran de dos a tres días a la semana para mantener activos los equipos y no se dañen por falta de uso.

Las congeladoras hasta el momento mantienen a su personal, no los despiden y tampoco hay recortes de empleados, pues de hacerlo agravaría la situación y habría más desempleo, así que los empleados toman cursos de capacitación, buenas prácticas de higiene, dan mantenimiento a las instalaciones para mantenerlos ocupados y se les pague sus sueldos que tampoco han sido recortados.