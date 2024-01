MOTUL.- Un descuido al asomarse demás al hacer su alto en una esquina fue la causa de un mototaxi fuera colisionado por una motocicleta que iba con preferencia.

El accidente dejó un saldo de daños materiales y dos lesionados.

Choque entre mototaxi y motocicleta en Motul

El día de hoy se registró el accidente en la calle 35 entre 14 de la colonia Santiago Castillo, a donde arribaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para dar los primeros auxilios a los lesionados.

La ambulancia Y-40 valoró a una mujer y CNE apoyó para atender a un masculino de 64 años policontundido.

La mujer fue identificada como Yoritza Lisset C. C., de 32 años de edad, que se dirigía a su casa, y el masculino como Luis R. C., de 64 años.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal para el deslinde de responsabilidades.

