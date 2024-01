TICUL.- En días pasados se informó sobre el caso de Marco Salvador C.G., de 21 años de edad, quien se debatía entre la vida y la muerte después de que una conductora invadió su carril impactando contra él, que en ese momento iba en su motocicleta.

Este sábado se dio a conocer que el motociclista falleció durante la madrugada en el hospital Agustín O’Horan, de la ciudad de Mérida, días después de su aparatoso accidente en Ticul.

Aparatoso accidente en Ticul deja lesionado a motociclista

Cómo informamos oportunamente, el motociclista, vecino de Yotholín, avecindado en Dzan, se dirigía a su casa, cuando de repente un Aveo color rojo, guiado por una mujer, lo embistió tras invadir el carril al rebasar a dos motociclistas.

Según se pudo averiguar en ese momento, la guiadora perdió el control y se salió de la cinta asfáltica con la parte derecha y el panorámico destrozado.

Así quedó el AVEO que impactó contra un motociclista en un tramo carretero a Ticul. Foto de Megamedia

En el auto iba de copiloto una persona de la tercera edad, quien salió con la cara ensangrentada y una herida grave en el ojo derecho por la que recibió atención médica en la escena.

El motociclista sufrió fractura de la muñeca y comenzó a sangrar de la cabeza, por lo que fue hospitalizado desde la noche del accidente el pasado jueves 4 de enero.

En el sitio del siniestro se dijo que presuntamente iba alcoholizado y que el vehículo tenía el faro derecho apagado.

Motociclista muere tras accidente en Ticul; familia reclama

Tras la muerte del infortunado motociclista, la familia exige justicia ya que hasta el momento no hay detenidos ni nadie que se haga cargo de los gastos médicos y funerario o que se haga responsable del mortal accidente.

Minelia Esmeralda C. R., esposa del ahora occiso, señala que hasta el momento la responsable del accidente no está detenida y no se ha hecho cargo de todo lo que ocasiono.

“En la comandancia municipal de Ticul […] jurídico nos dijo que la mujer que conducía el vehículo fue liberada tras pagar una fianza […] Sin embargo, hay una anomalía porque cuando hay hecho de sangre debe intervenir la Fiscalía.

“La mujer no fue remetida a la Fiscalía General del Estado, ella está libre”, reclamó.

“En la comandancia de Ticul, la misma persona nos dijo que quedó libre ya que llegaron a un arreglo con nuestro abogado, si no nosotros no tenemos ningún licenciado […] hay algo turbio de parte de esa trabajador municipal”.

“Exigimos justicia por la muerte, ya que fue una irresponsabilidad de la mujer quien es vecina de Maní, al rebasar sin precaución, por este hecho, no se vale que esa mujer quede libre solo por haber dinero de por medio”, denunció la esposa del fallecido.

“Ayer en la mañana fuimos a la Fiscalía, a interponer denuncia, pero no, nos quisieron tomar la demanda, ya que no tienen conocimiento del accidente y eso debió ser turnado a esta dependencia”, lamentó.

Imagen del accidente de un motociclista en Ticul

En cuanto a las declaraciones de los familiares del motociclista fallecido, el alcalde Rafael Montalvo Mata asegura que está buscando un acercamiento con los familiares del fallecido para ayudarles cómo proceder legalmente.

“Nos están echando una responsabilidad, cuando los involucrados fueron ellos”, reclamó el alcalde.

“La guiadora del Aveo, quedó en libertad al no haber una demanda de los afectados y al motociclista se le aplicó alcoholimetría porque estaba consciente luego del accidente y resultó con alto grado de alcohol en el cuerpo”, expresó el edil.

