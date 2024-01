PROGRESO.— En su segundo arribo de este año, el “Disney Magic” decepcionó ayer lunes a los prestadores de servicios y vendedores ambulantes porque fue casi nula la presencia de turistas en la playa del malecón de este puerto.

Según la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Progreso, el “Disney Magic”, con 3,564 personas (2,554 pasajeros y 1,010 tripulantes), llegó ayer a las 9:09 a.m. procedente de Cozumel y zarpó a las 7 p.m.

Los trabajadores que dependen del turismo esperaban que ayer se repitiera el buen día de ventas que tuvieron el miércoles 10, cuando unos 500 pasajeros del “Disney Magic”, sobre todo familias, llegaron al malecón y compraron mangos, recuerdos y artículos de playa para los niños, lo que fue una sorpresa porque este barco no suele dejarles ganancia.

Pero ayer, poco antes de las 12 del día, la playa del malecón estuvo casi desierta, con pocos turistas del barco y de la terminal remota bajaban algunos autobuses, así que luego llegaron algunos turistas más al malecón.

Trabajadores turísticos dijeron que poco después de la 1 de la tarde, unos 200 turistas del barco habían llegado al malecón, pero no compraban ni consumían.

Ante ello, varios prestadores de servicio y vendedores se fueron de la playa.

“La semana pasada este barco sí fue productivo para nosotros porque no hubo tours a otros lados; solo por eso se quedaron aquí; como dijeron que iba a entrar norte fuerte, por eso no sacaron los tours, entonces permanecieron aquí en la playa, eso nos ayudó, pero como esta vez seguro compraron pasajes a otros lados dentro del barco, por eso casi no llegó nadie hoy”, dijo un trovador que recorre el malecón todos los días.

Piden cobro municipal mensual

Un trovador que a diario recorre la playa del malecón de este puerto solicitó públicamente que el Ayuntamiento establezca una tarifa mensual fija por el derecho de trabajar en esa zona turística, porque el cobro diario les perjudica.

El trabajador expresó ayer que la escasa llegada de turistas de crucero a la playa les causa un problema económico por ese cobro, pues “a los recaudadores fiscales (municipales) no les importa si hay gente o no, si ya hiciste alguna venta o no; ellos llegan y te cobran, aunque no hayas vendido nada.

“Ya deberían sacar los permisos (fijos), porque así vas y pagas 400 o 500 pesos al mes, te dan tu gafete y puedes salir a trabajar diario sin que nadie te moleste.

“Dijeron que lo iban a hacer pero hasta ahora nada. Mientras tanto, diario hay que pagar 100 pesos (3,000 al mes); es bastante y a veces solo sale para pasar el día”, afirmó el trovador.

La jornada turística de ayer fue mala para los prestadores de servicios y demás trabajadores del malecón porque, según calcularon varios, solo unos 200 turistas del crucero “Disney Magic” llegaron a las playas.

Esta semana están programados tres arribos de cruceros. El “Carnival Breeze”, el jueves, y “Disney Magic”, el viernes, pero los trabajadores temen que se repita el día de nulas ventas que tuvieron ayer con este barco.