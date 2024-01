VALLADOLID.— Con hilos de colores y máquinas de pedal, un grupo de bordadoras de la comunidad de Xocén plasmó su cultura, historia y salud en unos tapices que se exhiben en el Museo de Ropa Étnica de México (Murem), ubicado en la calle 49 entre 40 y 42 de la colonia San Juan, en esta ciudad.

La directora de Murem, Tey Mariana Stiteler, explicó que este proyecto surgió a raíz de la amistad entre los habitantes de Xocén y el antropólogo danés Christian Heilskov Rasmussen, quien con su esposa, Silvia Terán, buscó a diferentes organismos culturales para financiar dicha exhibición.

La obra más reciente es “U chuyulil u tsikbalil Xocen”, que significa “Bordando la historia de Xocén”.

En 12 tapices se narran desde la vida antes de la colonización, los festejos y tradiciones, la vida de la mujer y del milpero maya, y los alimentos tradicionales.

Asimismo, en dos mantas se plasmó arte con el objetivo de concientizar sobre la diabetes, una enfermedad que afecta a muchos habitantes de la comunidad.

Los temas y detalles de cada tapiz fueron seleccionados por los involucrados en el proyecto.

Gaspar Canul Nahuat tradujo los textos bordados en español y maya, el joven artista Laureliano Canul Couoh dibujó las propuestas y las bordadoras Anacleta Canul Noh, Balbina Couoh May, Jacinta Noh Pech, María de Jesús Canul Noh, Germina Noh Pech y Francisca May May las plasmaron con sus manos y sus máquinas.

La bordadora Anacleta Canul Noh explicó que trabajaron durante dos meses.

Primero se pensó que los bordados se hagan a mano, pero esto era demasiado tardado, por lo que se usaron máquinas de pedal, indicó.

Fue un proceso interesante; las bordadoras y los otros participantes se reunían cada semana para coordinar el trabajo y delegar las responsabilidades, destacó.

Cada uno dio lo mejor de sí, logrando así trabajar incluso en los pequeños detalles, añadió la bordadora.

Anacleta dijo que está orgullosa de haber participado en la obra que, espera, llegue lejos. Asimismo, espera que las próximas generaciones de la comunidad se motiven a continuar esta labor que forma parte de sus raíces.

El último día de la muestra en Murem será el 1 de febrero. Posteriormente, la exhibición llegará a Dinamarca y Canadá.— Erick Martín Huh