MÉRIDA.- La muerte de un grupo de jóvenes de Mérida en un accidente carretero la madrugada del domingo causó consternación en distintos círculos, principalmente entre amigos y compañeros de las distintas universidades a las que acudían.

Fatal accidente cerca de Motul, Yucatán

Como informamos, los muchachos entre 22 y 24 años viajaban en un auto que chocó contra una pipa estacionada sobre el tramo Motul-Cansahcab, de la carretera Mérida-Tizimín. El fallecimiento de cuatro de los jóvenes fue instantáneo en el lugar de los hechos.

Leer. Fatal accidente en la vía Motul-Cansahcab cobra la vida de varios jóvenes

Ayer se difundió que el conductor del vehículo fue trasladado grave al hospital, donde habría muerto. Sin embargo, hoy la Fiscalía General de Yucatán dio a conocer que hasta el momento la cifra de decesos por dicho accidente permanece en cuatro.

La dependencia también difundió los nombres de las víctimas mortales, cuyos cuerpos fueron levantados por el Semefo y ayer mismo fueron entregados a los familiares.

Jóvenes fallecidos en accidente en Yucatán

Una de las fallecidas es Paloma Bacelis Gómez, de 22 años de edad. En Instagram su hermana Estefanía le dedicó un emotivo mensaje. “Fuiste lo mejor que me pudo pasar en la vida… Siempre fuiste una niña hermosa, una buena amiga, una buena novia, nadie te merecía. Por favor, acompáñame siempre.

” Ayúdame a cuidar a nuestros papás y a llenar de amor esta familia que no será la misma sin ti…”, se lee en parte del texto colocado en una historia. En otra publicación la joven agradeció los mensajes de apoyo. “Yo sé cuánto querían a Paloma. Era inevitable no quererla, era una bomba de alegría y brillo que se contagiaba”.

Paloma B., primera de derecha a izquierda, con el grupo de voluntarios con el que participaba

Paloma era una joven popular en redes sociales, con más de 17 mil seguidores sumados en sus cuentas de Facebook, Instagram y TikTok. Además. realizaba labores altruistas a través del colectivo Jóvenes Voluntarixs México.

Su última publicación en TikTok, colocada el 6 de enero, dice: “Y si un día me extrañas, es normal. No me vas a encontrar en nadie”. En los comentarios de ese vídeo se han colocado varios mensajes de pésame. “Todos te vamos a extrañar Palomita”, escribió William Zapata.

Universidades de Yucatán dan el pésame

Otra de las víctimas fue Noemí Esmeralda Jiménez Pérez, de 23 años de edad, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán. En redes sociales la casa de estudios ofreció sus condolencias a la familia de la joven.

La publicación fue compartida decenas de veces, acompañada en varios de los casos de las frase “Descanse en paz”. “Mucha resignación a su familia qué bello ángel te llevaste Señor”, escribió Yulissa Naal.

Víctima de fatal choque cerca de Motul

En el accidente también perdió la vida Libni Jassel Garrido Alonso, de 23 años. La joven era estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Vizcaya Mérida.

Dicho plantel también ofreció sus condolencias a través de redes sociales. “Esperemos que pronto encuentren resignación ante esta lamentable pérdida. Que descanse en paz”, se lee en la publicación en Facebook, la cual fue compartida y comentada por profesores y alumnos. “Descansa en paz mi querida Libni, siempre te recordaré “, escribió Sans Cloe Sans.

En el perfil de Facebook de la joven también había mensajes de despedida.

En el vehículo también viajaba Esteban Pérez Martínez, de 24 años de edad. El conductor fue identificado como Jorge González Poot, de 23 años de edad, vecino de Cholul, quien fue trasladado al hospital O’Horán.