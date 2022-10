Desafíos a la religión: Reflexiones de un presbítero sobre un cambio radical

¿Se puede considerar que hay una crisis en las religiones organizadas?

Es la pregunta que responde el presbítero Raúl Humberto Lugo Rodríguez, rector de Nuestra Señora de la Candelaria, en el centro de Mérida, y responsable de la dimensión de Fe y Compromiso Social de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Yucatán.

—Sí, yo creo que puede hablarse de una crisis, pero eso solamente es un aspecto, un matiz —dice—. Yo creo que hay un cambio antropológico. Vivimos una época donde un montón de circunstancias se conjugan para cambiar nuestra manera de ver la vida, a las personas, de acercarnos al disfrute, al gozo, al dolor, al sufrimiento. Nuestra manera de relacionarnos entre nosotros.

Todos los grandes movimientos como la liberación femenina, la liberación política y económica, las grandes revoluciones…, añade. Creo que todo eso hizo una especie de caldo de cultivo para que la humanidad entrara a una nueva época.

Modificar esquemas en la Iglesia, grande desafío

—Entramos a un desafío tan grande que se tienen que modificar algunos de los esquemas que se mantuvieron como inamovibles mucho tiempo y que hoy se nos desmoronan entre las manos. Esto es perceptible en algunos movimientos organizados. No hay revolución más profunda que la de género. Con esto me refiero a la toma de posición de las mujeres, su conciencia de querer dejar de ser ciudadanos de segunda.

—No es solo un cambio de la mente, es un cambio propiciado también por elementos que van más allá de la mente. Por ejemplo, la apertura del trabajo a las mujeres cambia radicalmente la vida familiar. Cuando hablamos de la familia de hoy no hablamos de lo mismo de hace 50, 60, 70 años. Es el modelo mismo el que entra, podemos decir, en crisis, pero yo digo que entra en un desafío grande, porque tiene que haber un proceso de adaptación.

—La igualdad del hombre y de la mujer puede ser que estuviera en algunos de los relatos más antiguos, pero como una realidad palpable es fruto de una larguísima lucha que se viene concretando en los últimos tiempos. Eso cambia la manera de ser varón, de ser mujer, de ser papás, de ser hermanos.

—La modificación es verdaderamente sustancial. Me parece que las iglesias entran en crisis, porque la sociedad entra en crisis, porque estamos avanzando hacia un peldaño distinto de la comprensión de nosotros mismos, de quiénes somos los seres humanos, para qué estamos. Algunas personas consideran este tipo de desafíos con mucho temor, porque significa el desmoronamiento de una manera de concebir la vida. Uno escucha las comparaciones con lo pasado.

Un mundo que se queda atrás

El padre Raúl Humberto Lugo Rodríguez en la entrevista

—Uno lo ve en Facebook: “No, no, que a nosotros cuando éramos niños nos ‘requete pegaban’…”. Efectivamente hay personas de ciertas generaciones que no se ven retratadas en la manera como se educa a los niños hoy. Entramos a este mundo de cambio con cierta nostalgia de lo que se queda atrás. Muchas cosas eran insostenibles.

Para mí se trata de un desafío, digamos así, civilizatorio.

—Es un paso en la comprensión de quiénes somos y para regresar a cosas fundamentales que antes no tomamos en cuenta. Por ejemplo, que somos parte de un universo que nos sobrepasa. Estábamos engañados. No somos los reyes de la creación, somos una parte mínima en un universo que cada vez conocemos más. Nos damos cuenta de que es inmenso, que somos una especie de brizna en el universo.

—Entonces, todos los relatos que tenían que ver con las religiones, la creación, las normas, todo se cuestiona hoy. Cuestionar esas cosas es un signo de que caminamos a la madurez.

Ensayo y error para el cambio

—En ese camino podemos cometer errores, porque los seres humanos aprendemos así por ensayo y error. A lo mejor vamos a equivocarnos en muchas cosas. Pero creo que las religiones, junto con la sociedad, estamos sumidos en una, antes le decíamos una época de cambios y ahora ya nos damos cuenta que es más bien un cambio de época. En realidad estamos modificando nuestra manera de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás.

—Y eso, claro, necesariamente implica también cómo vemos a Dios, quién es el Dios en el que creemos y cómo entramos en contacto con ese misterio de la vida que llamamos Dios.

¿Qué piensa el padre Raúl Lugo sobre la diferencia entre espiritualidad y religión?

—Veo cambios relevantes en relación con cómo concebimos a Dios, al misterio al que llamamos Dios y cómo nos relacionamos con ese misterio. Algunos medios lo ponen como espiritualidad versus religión.

—Yo escucho en las nuevas generaciones ‘Yo no tengo ni un problema con Dios. Mi problema es con la iglesia. Es decir, cuando dicen ‘No tengo ningún problema con Dios’, hay un reconocimiento de su propio deseo, digamos un deseo insatisfecho.

—Tenemos la oportunidad para trascendernos a nosotros mismos y entrar en contacto con el misterio de la vida al que llamamos Dios”, puntualiza el sacerdote.

Jóvenes buscan experiencias, no solo conocimiento

El padre Raúl Lugo Rodríguez comparte la percepción de que a las nuevas generaciones parece chocarles la religión organizada.

—Les choca el cumplimiento de mandatos. Les parece que la religión tendría que ser más un asunto de experiencia que de simple conocimiento. Creo que esto apunta a un dilema al que tenemos que enfrentarnos.

—Lo que nuestras religiones organizadas ofrecen a las nuevas generaciones en este tiempo de mutación de conciencia, de cambio antropológico, ¿es suficiente para que ellos tengan una experiencia espiritual?

—La espiritualidad es el deseo del ser humano por entrar en contacto con el misterio que lo trasciende y encontraba su expresión social en las religiones organizadas. Entonces uno tenía una especie de cartera amplia de religiones para identificarse. Tenía una tradición en la que nacía, podía cuestionarla después e irse a otra. El padre Raúl Humberto Lugo Rodríguez durante una misa en la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de Mérida

Se quita el valor a la expresión social de la fe

—En nuestro caso, hay una especie de generalización de la religión cristiana en el continente. Esto es menos palpable en Europa, donde por ejemplo dejaban de ser cristianos y comenzaban a ser budistas o hinduístas. Y sí, había como una especie de carta de religiones organizadas para alimentar la espiritualidad.

—Pero me temo que uno de los elementos que no son tan positivos de esta discusión entre espiritualidad y religión es la gran influencia de un tinte muy individualista en el cual se minusvalora la expresión social de la fe, de la espiritualidad.

—Se convierte en una cosa íntima, personal, individual, con el riesgo de que no sea más que una especie de paliativo sentimental para que las personas se sientan bien. Me parece que insistir en la espiritualidad como un fenómeno individual, le quita a cualquier tipo de experiencia su dimensión social.

Objetivo de las religiones organizadas

—A mí me parece que las religiones organizadas tienen como objetivo ofrecer una espiritualidad propia. Estoy hablando de la religión organizada, de los templos budistas o de los templos cristianos.

—Quieren ofrecer a su feligresía un espacio en el que no solamente conecten con la fuente de espiritualidad que tiene cada una de las religiones, sino que además lo conviertan en algo que trascienda a lo social, es decir, que tengan que ver con cómo se relacionan con las personas.

—O sea que creer en Dios no signifique solamente una experiencia íntima de oración, sino que tiene que ver con si uno es honrado o no es honrado, con si uno es justo o no es justo, con si uno obra el bien o el mal, si uno tiene rencores o es capaz de perdonar, si es tacaño o es generoso... Entrada principal a la iglesia de La Candelaria, ubicada en la calle 64 con 67 del centro de Mérida, a cargo del Pbro. Raúl Humberto Lugo Rodríguez

¿Cuál es el riesgo más grave?

—El riesgo más grave no es el abandono de las religiones grandes, sino el hecho de que la experiencia espiritual se convierta en una cosa que no tiene que ver con nada más que conmigo mismo y con cómo me siento yo, sin la dimensión social de aquello en que se cree.

—Si yo apuesto por Jesús, en el caso de los cristianos, quiere decir que apuesto por su proyecto, por la manera como él concebía la vida, por el Dios en el que él creía. Por eso yo siempre insisto en que los cristianos no somos solo teístas, sino creyentes en el Dios de Jesucristo y eso es lo que nos da identidad.

Por Luis Luna Cetina