Recuento 2022: Principales polémicas en las conferencias mañaneras de AMLO

Durante la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador acostumbra hablar de temas que marcan agenda durante el día, pues ahí trata sobre los proyectos de su gobierno, responde a cuestionamientos de periodistas y los que hacen sus opositores por otros medios, y sirve de marco para informar de los "logros" de su gobierno.

Sin embargo, en ocasiones en las mañaneras, que el lunes 26 de diciembre llegarían a las 1,000, surgen temas o hechos que causan polémica, como las irrupciones inesperadas, cuando reporteros cuestionan al mandatario o, más común, cuando AMLO dice frases "peculiares" o pide canciones para aludir a alguien o algo.

En el año 2022 no fue la excepción, así que te relatamos algunos hechos que llamaron la atención y generaron diversas reacciones:

Polémicas en la mañanera de AMLO: Intruso le grita al presidente

A fines de noviembre se registró el caso de un "colado" en la conferencia del presidente pese a la vigilancia en Palacio Nacional.

Se trató de un hombre que se identificó como José de Jesús Quintero Hernández, quien logró ingresar al Salón de Tesorería gritando: “¡Señor presidente! ¡Señor presidente!”, a lo que el mandatario contestó en tono sarcástico: “Ahorita voy”.

Señaló a miembros de la prensa que es un expolicía militar que ha estado desempleado desde hace más de dos años e irrumpió en la mañanera de AMLO para pedirle ayuda.

Narró que llevó una carta a Atención Ciudadana de Presidencia cuando decidió pedir pasar al baño y se movió por áreas vigiladas, un jardín y los patios marianos fingiendo ser de Hacienda para llegar al Salón de la Tesorería.

¿Fingen ser reporteros en las conferencias matutinas?

Esa acción generó otro incidente que también llamó la atención y causó polémica en redes sociales, donde circuló un vídeo del momento en que entra gritando el exmilitar y de inmediato, de manera coordinada, varios "reporteros" sentados se levantaron para dirigirse a la fuente de la conmoción.

La versión que más circuló fue que se trata de escoltas que cuidan a López Obrador que fingen ser reporteros en las mañaneras.

Para entender mejor: Alertan en redes de "falsos" periodistas en la mañanera

“Por lo visto la mitad de los 'reporteros' sentados son en realidad guaruras”, denunciaron internautas al darse a conocer el vídeo.

Que se sepa, no hubo una explicación oficial de la Presidencia sobre esa "observación" en las redes.

AMLO admite en una mañanera las enfermedades que padece

Una de las noticias que llamaron la atención en 2022 fue el hackeo a información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a cargo de un grupo llamado Guacamaya, revelado por el periodista Carlos Loret de Mola.

Una consecuencia del tema causó sorpresa en una de las conferencias de AMLO, pues el presidente admitió que tiene los padecimientos revelados, como tiroides, hipertensión y gota.

En Palacio Nacional, López Obrador dijo que todo lo revelado es cierto y que es de dominio público. Sin embargo, señaló que el traslado de una ambulancia aérea a Palenque, Chiapas, donde se encontraba en enero de este año, fue por un riesgo de infarto y lo llevaron al hospital.

Aclaró que lo más delicado que padece es la hipertensión, por lo que camina y va a escalar cerros para ejercicios de cardio. "Cuidar también los riñones".

Chico Che, presente en varias conferencias matutinas de López Obrador

El tema del hackeo llevó a otra de las polémicas de las mañaneras de AMLO, pues en la conferencia recurrió a una canción de su coterráneo Chico Che.

Al abordar el tema de su salud, proyectó el tema musical "Que no me quiso el Ejército" del cantante Chico Che y aseguró que se siente bien.

Otro ejemplo de esa situación ocurrió en julio, cuando López Obrador pidió reproducir la canción "Uy, qué miedo", también del fallecido cantante tabasqueño, al comentar una solicitud de Estados Unidos para la revisión de la pollítica energética mexicana en el marco del T-MEC.

“Ayer se dio a conocer formalmente de que se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política en materia energética porque supuestamente afecta el tratado“, dijo el mandatario.

En medio de la conferencia pidió que reprodujeran la canción de Chico Che.

"Uy que miedo", dice el presidente a sus opositores

Apenas en el mes de diciembre recurrió a la misma práctica, cuando en redes sociales surgió la tendencia #SiguesTúAMLO, en alusión a la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú.



El presidente mexicano desestimó la tendencia en redes sociales y aseguró que son "bots" impulsados y comprados por ‘los conservadores’.

‘"Ayer los conservadores que no nos ven con buenos ojos, más los bots, sacaron un mensaje que dice: ‘sigues tu amlo’ (…) Uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando, diría mi paisano Chico Che”, explicó.

Enfrentamientos del presidente con periodistas

La reportera Reyna Haydee Ramírez hace una reclamación al presidente

Otras polémicas en las mañaneras este año tuvieron que ver con el enfrentamiento de López Obrador con reporteros que no comulgan con sus ideas.

Por ejemplo, el 21 de julio la reportera independiente Reyna Haydee Ramírez se convirtió en la protagonista pues en su turno de la palabra ante los medios cuestionó al mandatario sobre la "selección" y reserva que se hace para tan solo algunos reporteros que hablan bien de él en vez de darle oportunidad a la mayoría.

“Si hubiera democracia, yo entraría todos los días y entro una vez al mes (a la “mañanera”); si hubiera democracia, no se reservarían lugares para algunos reporteros", añadió.

Una reportera "castigada" por el presidente

Afirmó que fue “castigada” por López Obrador y no la dejó ingresar a las “mañaneras” durante tres meses: “A mí no se me ha permitido la entrada a Palacio solo porque vengo y le digo lo que interesa”.

Tras escuchar los reclamos, López Obrador afirmó que la reportera tenía todo el derecho a manifestarse.

"Yo no podría estar tranquilo y sereno sin estar bien con mi tribunal, que es mi consciencia, entonces yo voy a continuar haciendo justicia", dijo López Obrador.

López Obrador revela sus "otros datos" al periodista Jorge Ramos

Un fuerte enfrentamiento se dio en septiembre pasado, con AMLO y el periodista Jorge Ramos como protagonistas con motivo de la alta cifra de homicidios en México.

El periodista declaró que la estrategia de seguridad de Morena no ha funcionado y dio cifras de los asesinatos en el país con el gobierno actual.

En respuesta, el presidente negó que su gobierno sea el más violento de la historia del México moderno y afirmó que “todo tiene una explicación”, pese a tener una cifra más alta que los contabilizados en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón en los datos. Te muestro mis datos. Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros que deben darse a conocer”, respondió.

Se lanza contra periodistas: Escucharlos "puede causar un tumor"

Para nadie es un secreto el "divorcio" entre López Obrador y un sector de la prensa, en especial con la que rebate sus decisiones, pero apenas el pasado 14 de diciembre el mandatario dio unas declaraciones que causaron indignación a muchas personas.

En su conferencia de ese día se lanzó contra los periodistas Sergio Sarmiento, Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva al decir que “si los escucha uno mucho, hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro".

Lo anterior, al criticar a los "conservadores" y defender proyectos como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y los avances de la vacuna Patria, contra el Covid-19.

“Es gente muy deshonesta, hay que seguir, hay que seguir informando, no dejarles libre el terreno, imagínense si nada más escucha uno a Ciro o a Loret de Mola o a Sarmiento. ¡No pues, además es hasta dañino para la salud; o sea, si los escucha uno mucho, hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro!”, expresó.

Polémicas declaraciones de AMLO por el ataque a Ciro Gómez Leyva

El más reciente "desacuerdo" entre AMLO y la prensa fue por el ataque armado que sufrió el pasado 16 de diciembre el periodista Ciro Gómez Leyva, uno de los principales opositores del gobierno de López Obrador.

Aunque las primeras declaraciones del mandatario fueron las de condenar el ataque, luego en la mañanera dijo que pudo ser para afectar a su gobierno y desestabilizar al país, lo que el periodista calificó como un "escupitajo en la cara".

Más aún, este martes 20 de diciembre, de nuevo en la conferencia matutina, López Obrador no descartó que se tratara de un autoatentado el caso de Ciro Gómez Leyva.

¿Por qué López Obrador no abrazó a Tatiana Clouthier?

En la mañanera del 6 de octubre pasado AMLO de nuevo dio de qué hablar, pues ese día Tatiana Clouthier presentó su renuncia como secretaria de Economía y cuando se acercó a abrazar al presidente, éste no la abrazó, solo siguió aplaudiendo.

Luego de leer su carta de despedida, la sinaloense intentó darle un abrazo al mandatario; sin embargo, este no respondió al gesto.

En ese entonces dos expertas en análisis de lenguaje corporal dieron sus interpretaciones del momento.

Maryfer Centeno, perito grafóloga y analista de lenguaje corporal, consideró que de ninguna de las partes hubo la intención de un abrazo sincero y, aunque sí hay empatía entre ambos, hay también un claro distanciamiento. Sin embargo, el hecho de que AMLO no correspondiera el gesto le resultó vergonzoso a la ahora exsecretaria.

Bárbara Tijerina, asesora en comunicación, coincidió en que no hubo abrazo. "Primero pone el presidente los brazos de barrera, la cara muestra tensión más que sonrisa auténtica, rota o gira para alejarse de ella".

"El rey del cash" y la “deshonestidad intelectual"

Otra de las declaraciones de AMLO que causó polémica fue el pasado 11 de octubre, cuando dijo que la periodista Elena Chávez, quien reveló los presuntos secretos más incómodos del mandatario en el libro “El rey del cash”, tiene “libertad para expresarse” pero incurre en “deshonestidad intelectual".

“Es que son varios (libros) y los que vienen, o sea, es que es así, es un proceso de transformación, como ya lo expliqué, y esto afecta intereses creados, y también se sienten afectados en su pensamiento conservador y tienen toda la libertad para expresarse”, señaló.

López Obrador se refirió así al texto que habla de supuestos desfalcos y actos ilícitos de su gobierno y de sus funcionarios más cercanos. Describe además cómo el presidente habría utilizado muchos de esos recursos para financiar sus campañas en años previos.

Sin embargo, el mandatario no quiso profundizar en el contenido del texto porque aseguró que “no hay ninguna prueba”.

“Es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual entre otras cosas, pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada, nada”, sostuvo.

Marcha en defensa del INE: "La gente no participó"

Este año, en una de las manifestaciones más copiosas contra una medida de AMLO, miles de mexicanos participaron en marchas en más de 20 ciudades del país para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), que el presidente pretendía desaparecer con la reforma electoral, que a la postre no se aprobó.

Sin embargo, en la mañanera del lunes 14 de noviembre el mandatario la minimizó con el argumento de que no hubo mucha participación.

“El éxito de la movilización de ayer es que la mayoría de la gente no participó, no pudieron“, declaró.

Además, acusó de “corrupción” y “racismo” a las miles de personas, en su mayoría opositores, que se manifestaron contra su reforma electoral.

Están por llegar a 1,000 las mañaneras de AMLO

De acuerdo con Expansión Política, hasta el 2 de diciembre pasado se habían acumulado 984 conferencias matutinas en el sexenio, de modo que, si no hay contratiempos, se cumplirían 1,000 el próximo lunes 26 de diciembre.

Conforme se acerca el fin del sexenio, el tiempo que duran las mañaneras va en aumento, al grado de que la primera, realizada el 3 de diciembre de 2018, apenas duró 52 minutos, pero en las más recientes se ha llegado a rebasar las 3 horas.

La mañanera, instrumento de propaganda de López Obrador

Para el analista, Luis Estrada, director general de SPIN Taller de Comunicación, quien ha seguido las casi 1,000 mañaneras del presidente, la conferencia ha cambiado en estructura, pero no en esencia: ser un instrumento de propaganda del presidente de la República.

“Cada vez, el número de insultos, canciones, chistes, anécdotas y afirmaciones que no puede probar se ha extendido, eso es consecuencia de que el presidente se ha quedado sin logros. Ocupa más tiempo de la conferencia en insultar y agredir”, opina.

Desde las mañaneras, López Obrador utiliza el micrófono de Palacio Nacional para descalificar a sus adversarios o mostrar su molestia cuando algo no le satisface.

La mañanera ha cambiado a lo largo del tiempo

Ahora las mañaneras tienen temática, como los miércoles, cuando es el "Quién es quién en las mentiras

La primera lucía repleta de periodistas que levantaban la mano en espera de que el presidente les eligiera para hacer una pregunta. No había estrado o pantalla para difundir presentaciones o videos, ni sillas para los invitados y mucho menos secciones de la conferencia.

Hoy son menos los reporteros de medios nacionales y hasta menos los 'youtubers' que pueden acceder debido a que se realiza un calendario trimestral para programar las asistencias.

Ahora los asientos no son libres, pues los lugares de las tres primeras filas se rifan y el mobiliario ha aumentado: ya se cuenta con un atril, pantalla y cámaras suficientes para captar cada movimiento del presidente López Obrador.

Como si fuera un noticiario, se le definieron secciones: los lunes, ¿Quién es quién en los precios del combustible?; martes, Pulso de la Salud o informe de seguridad; miércoles, ¿Quién es quién en las mentiras?, y jueves el Reporte Cero Impunidad. Solo los viernes no existen exposiciones fijas.