MÉRIDA.- “Ojalá no me pase nada cuando yo los vea”, dice Andrés Caamal Moo, de 73 años de edad, al hablar de la emoción que le da el que hoy se reencontrará con cuatro de sus hijos, a quienes no ve desde hace más de 22 años.

El hombre es vecino de Oxkutzcab y padre de 12 hijos, cuatro de los cuales están en California, Estados Unidos, a donde viajó en compañía de su esposa, Carmela Dzul Aguilar, de 67 años. Es su primer viaje en avión, como parte del programa “Cabecitas blancas”. Salieron ayer de Mérida y hoy llegarán a su destino final: San Francisco.

“Me siento feliz, me gusta la oportunidad que nos están dando. Ya me mandaron mi suéter para ir”, dice Andrés, quien ahora se mueve en silla de ruedas. Antes fue conductor de triciclo, con lo que sacó adelante a su prole.

“Cabecitas blancas” en California

Y es que entre las muchas cosas nuevas que experimentará estará la baja en las temperaturas. Pasará de mínimas de 23 grados a mínimas de 9 grados, las cuales podrían descender aún más conforme avance la temporada decembrina.

Él y su esposa son mayahablantes. La mitad de la población en Oxkutzcab lo es. Él habla español, sin embargo, para la entrevista contó con el apoyo de su hija Leydi, quien en ocasiones traducía algunas de las preguntas. Su esposa solo habla maya y viste de hipil todos los días.

De los hijos con los que se reencontrará, uno de ellos es José Luis, quien tenía 17 años cuando dejó Oxkutzcab. Hoy día es un padre de familia de 41 años de edad, dedicado al servicio en restaurantes. Tiene un hijo, Jeremiah, “Jeremías en español, pero su nombre es inglés”, de dos años de edad.

José Luis Caamal y su esposa Estéfany, quienes viven en Sonoma, California.

Migrantes de Yucatán en Estados Unidos

El pequeño es uno de los cuatro nietos a quienes Andrés y Carmela verán por primera vez. Hay otros cuatro que conocieron de niños, antes de partir a Estados Unidos.

José Luis fue llevado en 1999 por su hermano Pedro, quien se fue antes y aún permanece en Estados Unidos, en el área de San Francisco. Y es que de los 12 hijos del matrimonio Caamal Dzul, seis viajaron a Estados Unidos. Dos de ellos ya regresaron.

“Acá no hay trabajo”, explica Caamal Moo al explicar la partida de sus hijos. Además de José Luis y Pedro lo esperan también Reina Isabel y Francisco Javier, quienes eran niños cuando sus hermanos regresaron de visita a Oxkutzcab en 2001 y luego los alcanzaron en Estados Unidos. Desde esa fecha no volvieron a ver a sus padres.

Pedro, Reina Isabel y Francisco Caamal en su casa de Oxkutzcab en 2001. Actualmente los tres viven en San Francisco, California.

Yucateco en Estados Unidos

A José Luis lo que más le emociona es verlos: “Siempre he anhelado verlos, no me había podido salir para ir”, dice con un español pausado, con ese ligero acento de quien ya lleva décadas en Estados Unidos.

Lo que más extraña es la comida. No cualquiera, la de su mamá. Él vive en Sonoma, población ubicada a casi dos horas de distancia de San Francisco, donde viven sus hermanos. “Me casé y vine aquí”, dice.

Coincidentemente su esposa Estéfany es yucateca, hija de migrantes y oriunda de Mérida. Sus hermanos trabajan por su cuenta, uno de ellos en un carrito de venta de sándwiches.

José Luis, con sus padres en Oxkutzcab, en 2001.

Son ellos los que mandan apoyo económico a sus padres. Don Andrés manejaba un triciclo, ahora se mantiene de lo que le envían sus hijos y de los apoyos del gobierno.

Remesas de Estados Unidos a Yucatán

Y es que Yucatán recibe al año 396 millones de dólares en remesas, según cifras proporcionadas por Erick Villanueva Mukul, director del Indemaya. El funcionario estima que para este año la cifra superaría los 440 millones de dólares.

Andrés y su esposa forman parte de los 197 adultos mayores de Yucatán que se reencontrarán con sus hijos en Estados Unidos para pasar las fiestas navideñas, como parte del programa de reencuentros familiares del Indemaya.

Los primeros grupos salieron desde el 14 de noviembre. El matrimonio Caamal Dzul forma parte de una comitiva de 28 personas que salió desde Mérida con destino final San Francisco. Hay otros contingentes que llegaron a Los Ángeles, Seattle, Portland, Colorado y Misuri. Todos ellos son “cabecitas blancas” que estrecharán de nuevo a sus hijos, esos que lo que más extrañan es la comida de mamá.