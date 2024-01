Lo único que está demostrando esta medición mundial sobre estado de derecho y democracia es que el régimen de López Obrador ya sentó las bases de un gobierno autoritario que va rumbo a una posible dictadura, opinó el doctor en sociología Luis Ramírez Carrillo, investigador y académico de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Como publicó el Diario en su portada de ayer, la organización World Justice Project difundió que el desempeño democrático y estado de derecho de México registró un descenso más en 2023, lo que confirma una tendencia desde que comenzó el régimen de Andrés Manuel López Obrador.

En este año que está por finalizar, el gobierno de México cayó del lugar 99 que ocupaba en 2018 (primer año de López Obrador) a la posición 116. En 2020 México pasó del 104 al 128; en 2021, del 113 al 115 y en 2022 al 115.

El académico universitario dijo que es indudable el lento crecimiento de un gobierno autoritario en México desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido Morena que gobierna hoy el país.

Sin embargo, precisó, en la realidad ese partido no es de izquierda ni de derecha, sino que su plan va centralizado a tener el poder absoluto en la figura del Presidente de la República. Eso es similar a tener un país donde manda un rey o un dictador.

A su parecer, precisamente el régimen de López Obrador busca destruir a las instituciones autónomas que se oponen a su poder y que en el terreno democrático sirven para el acotamiento y equilibrio del poder, pues esas instituciones autónomas son el contrapeso a la concentración del poder en una sola persona.

“Hace un tiempo era un fantasma hablar de autoritarismo y dictadura en México, pero con lo que vemos en estos cinco años de gobierno de López Obrador de destruir de diferentes formas a las instituciones que sirven como contrapeso en la democracia, su intención de tener un partido único dominante y centrar el poder en su persona nos muestra que está construyendo un nuevo modelo de gobierno centralista y autoritario”, señaló.

“En estos cinco años ha acelerado el paso para eliminar todo los contrapesos a su régimen y está claro que las decisiones políticas, sociales y económicas él las centraliza como presidente del país. Su éxito en establecer este modelo de régimen ha sido parcial y lento, pero ya sentó las bases del gobierno autoritario”.

El analista político destacó que el régimen obradorista crea instituciones diferenciadas a las autónomas y no las castiga presupuestalmente o con el cambio de mandos si están sometidos a él. Como ejemplo puso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde puso a una personal leal y obediente.

El Presidente no castiga a la CNDH con recorte de presupuesto y de funciones como hizo con otras instituciones autónomas con mandos independientes como el INAI, la Suprema Corte de Justicia, el INE, Telecomunicaciones, entre otras.

“El desmantelamiento de la burocracia y organización política del neoliberalismo va rápido porque quiere concentrar el poder, ya quiere colonizar México”, advirtió el doctor.

“Usa varias pinzas para castigar y quitar atribuciones a las instituciones que se oponen a su régimen y poder. Usa a las dos cámaras legislativas federales (la de Diputados y Senadores donde tiene mayoría) con la intención de que esas instituciones autónomas atiendan menos problemas de los ciudadanos”.

“Otra pinza que utiliza AMLO con frecuencia es la remoción de funcionarios que no sean a modo para él y de su entera confianza”, explicó. “Y la tercera pinza es desmantelar a todas las instituciones que servían de contrapeso en la democracia”.

Ramírez Carrillo consideró que el nuevo modelo del régimen que construye López Obrador en México es que el poder se centralice en un solo partido político y en una sola persona por medio de la Presidencia. Es burdo, pero efectivo, reiteró.

“Estas mediciones sobre democracia y estado de derecho demuestran el crecimiento de un gobierno autoritario en el país y el éxito que tiene López Obrador de instalar este nuevo régimen”, dijo. “Está construyendo las bases de una dictadura en México”.

“AMLO pasará a la historia de México como el hombre y presidente que puso las bases de un gobierno autoritario y de un futuro gobierno dictatorial. Está en proceso de desmantelamiento de toda la estructura democrática del país y le ha dado mucho poder al Ejército, precisamente para que no haya oposición al modelo político que impone”.

“Hasta ahora no ha usado las fuerzas militares contra la sociedad, no sé si porque no le gusta la violencia, por estrategia o porque en esta etapa está centrado en lo político”.