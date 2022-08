Liga MX 2022: DT de FC Juárez es captado agrediendo a auxiliar del Atlético San Luis

CHIHUAHUA.— Este pasado 3 de julio el FC Juárez y Atletico de San Luis finalizaron su encuentro con un empate (1-1) que dejó inconforme a la afición, pero sobre todo a sus entrenadores, o al menos eso es lo que demostraron, pues Hernán Cristante y Gustavo da Silva se hicieron de palabras en el campo del Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin embargo, el DT de FC Juárez llevó las cosas al extremo y terminó ahorcando al auxiliar del Atlético San Luis.

El juego entre FC Juárez vs Atlético de San Luis desafortunadamente trascendió por un suceso extra cancha, pues se presentó un altercado en el que tuvieron que intervenir varios jugadores y el resto del cuerpo técnico para separar a Hernán Cristante, quien tomó del cuello al auxiliar técnico del San Luis y lo agredió.

Debido a que este conato de pelea ocurrió al final del juego no fue transmitido por TV, pero una fotografías del polémico momento se ha viralizado.

Asimismo, se ha informado que el árbitro Óscar Macías al percatarse de la situación intervino y expulsó a Cristante, quien ya no compareció en la conferencia de prensa para hablar de lo que fue lo que sucedió y qué detonó el hecho.

No obstante, André Jardine, técnico del Atlético de San Luis, si respondió a los distintos medios de comunicación sobre este altercado. El DT afirmó no saber lo que había ocasionado el conato de pelea, pero destacó que ambas partes se habían disculpado por lo ocurrido, aunque eso no evitó la decisión del juez central de expulsar al DT argentino.

“Con las cabezas calientes, no sé ahora mismo lo que pasó. Después del partido ya con más calma y más tranquilo creo que las dos partes se disculpan ambas por las palabras que se han dicho entre ellos”, señaló Jardine quien destacó el punto que su equipo obtuvo.

Andre Jardine sobre el altercado con Hernán Cristante con su cuerpo técnico tras el empate ante BravosuD83DuDC0EuD83DuDDE3: #LigaBBVAMX#FCJuarez pic.twitter.com/1Br9Mqt7Pz — Territorio Bravos (@TerritorioBravo) August 4, 2022

¿Cristante Mandarino acostumbrado a horcar a sus colegas?

Luego de que se diera a conocer que Hernán Cristante ahorcó a Gustavo da Silva, auxiliar de André Jardine, se recordó que no es la primera vez que el entrenador argentino tiene una conducta de este tipo.

En un partido del Clausura 2018 entre América y Toluca tuvo un arranque similar, luego de que se encarara con Miguel 'El Piojo' Herrera. En aquella ocasión, al calor de los ánimos, Hernán Cristante tomó del cuello a 'El Piojo', sin embargo Herrera se trató de defender y la disputa derivó en que ambos fueran expulsados del encuentro.