Presunta víctima del caso Dani Alves no aceptará acuerdo económico; el brasileño sería condenado

SAO PAULO.- La abogada Ester García López, que defiende a la mujer de 23 años que denunció a Daniel Alves por una presunta agresión sexual el pasado 30 de diciembre, aseguró que su cliente rechazaría una eventual propuesta de acuerdo para evitar una condena del futbolista, en una entrevista publicada este jueves por el portal brasileño UOL.

El pasado 22 de enero la joven fijó su postura al renunciar a la indemnización a la que tenía derecho recibir por parte del futbolista. Esto marcó la postura de la víctima: no quiere un arreglo económico, quiere justificia.

La abogada Ester García subrayó que su cliente ha rechazado de forma "firme" y reiterada la posibilidad de recibir una indemnización . "Su frase fue: 'Si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar'. Ella, desde el primer minuto, me dijo que no. Eso nadie lo sabe", dijo la abogada, recalcando que la decisión de su cliente no se trata de una estrategia.

No obstante, dijo temer que "comiencen a ejercer una presión mediática para que ella llegue a un momento en que diga 'no aguanto más'" y acabe aceptando una eventual oferta de acuerdo.

Recuento del caso Dani Alves

El futbolista brasileño fue detenido el pasado 20 de enero en Barcelona, cuando se presentó a prestar declaración por la presunta violación de una mujer, que habría ocurrido el 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona.

Tras la detención, el equipo de los Pumas de la UNAM despidieron al futbolista cuyo contrato con el equipo mexicano era de 300 mil euros mensuales, poco más de 6 millones de pesos. El juzgado decretó la prisión incondicional para el futbolista, que ahora está en interno en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona.

Las autoridades de Barcelona continúan con las indagaciones sobre el caso y se están recolectando pruebas para llegar al fondo de los hechos. En días pasados se dijo que se habían encontrado evidencias en el baño donde sucedió la presunta violación.

Investigadores de la violación de Dani Alves coinciden en q el relato de la víctima es contundente y creíble. Él ya 3 versiones diferentes. En la denuncia y declaración de ella:Hizo tocamientos a otras amigas y q 1 amigo de Alves le dio sus datos y teléfono x si necesitaba ayuda. pic.twitter.com/ah7hY4t444 — Juanmi_News (cuenta nueva) uD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83DuDD3B (@JuanmiGG_News) January 26, 2023

Con información de EFE