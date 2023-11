CIUDAD DE MÉXICO.- El balón volverá a rodar en la UEFA Champions League. Este martes 28 de noviembre se disputará la penúltima jornada de la Fase de Grupos de la temporada 2023-24.

El futuro de varios clubes en el torneo más importante del mundo se podría definir al finalizar la actividad de hoy. Incluso, dos de los tres futbolistas mexicanos que participan en el actual certamen, estarían jugándose su continuidad.

Santiago Giménez y Jorge Sánchez saltarán a escena cuando el Feyenoord y el Porto se enfrenten al Atlético de Madrid y al Barcelona, respectivamente. Además, la fecha cinco incluye varios duelos interesantes para los aficionados del deporte más famoso del mundo, como Paris Saint-Germain vs Newcastle, Milan vs Borussia Dortmund o Manchester City vs Leipzig.

¿A qué hora y dónde ver los partidos de la Champions League este martes?

Lazio vs Celtic | 11:45

Shakhtar Donetsk vs Royal Antwerp | 11:45

Feyenoord vs Atlético de Madrid | 14:00

Paris Saint-Germain vs Newcastle | 14:00

Milan vs Borussia Dortmund | 14:00

Manchester City vs Leipzig | 14:00

Young Boys vs Estrella Roja | 14:00

Barcelona vs Porto | 14:00.