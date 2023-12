El Monterrey no respondió para nada a la exigencia.

El miércoles por la noche, el cuadro regiomontano fue borrado por el San Luis en el Estadio “Alfonso Lastras”. Sin embargo, los locales se quedaron cortos tras su dominio y en el pecado pueden llevar la penitencia.

Y Fernando Ortiz, técnico rayado, lo sabe.

“Sabía y todos sabíamos la manera de jugar de San Luis. Quizás no fue una noche ideal para nosotros en tema de juego, no estuvimos no sé si a la altura pero no estuvimos el equipo que yo quiero y pretendo. El equipo de San Luis nos ganó bien, incluso nos dejó vivos. Esa es la frase que tengo en mi cabeza. En casa con nuestra gente saldremos a buscar el partido, a ganar y esperemos mostrar otra cara”, declaró el estratega argentino, quien además dijo que para nada es una sorpresa la victoria del San Luis, pues durante todo el Apertura demostraron que, sobre todo, se hacen fuertes en casa.

Para el partido de vuelta, que se juega mañana en el Estadio BBVA, los Rayados necesitan ganar por cualquier marcador y así sellar su boleto a semifinales. San Luis está adentro empatando o ganando.

Hay que recordar que desde la liguilla pasada se suprimió el gol de visitante, por lo que el criterio de desempate es la posición de la tabla durante la fase regular.

A pesar de esta ventaja, los Rayados no son imbatibles en casa. Perdieron dos encuentros, uno ante el líder América y otro frente al Cruz Azul, que terminó en la decimosexta plaza.

El encuentro es mañana a las 21:10 horas.