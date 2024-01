La Plaza Mérida y su corrida de Año Nuevo son algo especial para la tauromaquia mexicana.

Lo saben quienes mañana harán el paseíllo para abrir el año 2024 toreando, en una tarde en la que se esperan muchas cosas emocionantes.

Por lo pronto, ayer decenas de aficionados se retrataron en las taquillas del coso de la Avenida Reforma por lo que se espera una entrada interesante para ver en acción a Andy Cartagena, uno de los principales rejoneadores de España, con dos mexicanos que quieren comerse al mundo, como son Fauro Aloi y José Funtanet.

Los Forcados de Aposento de Chamusca, Portugal, estarán listos para hacer las pegas a los toros de la dehesa de Zacatepec, ganadería que mandó un lote con peso de 500 kilos en promedio. La dehesa asentada en los campos de Puebla también espera mucho para el lunes, pues está cercana a cumplir su primer centenario de existencia, de allí que la responsabilidad mandando un encierro digno es grande.

“Estoy muy contento de poder estar aquí otra vez para comenzar un año toreando en la Plaza Mérida. Soy afortunado de poder venir a torear aquí con los yucatecos, una afición que conoce, aprecia el toreo a caballo”, destacó Cartagena, quien ayer cumplió años, y espera que en el festejo de Año Nuevo pueda celebrar en grande dejando la huella de su quehacer taurino.

Para los alternantes representa mucho. Los rejoneadores se pelean por estar anunciados en el cartel que abre el calendario en la Mérida. “Es una corrida de gran tradición, tiene muchos años realizándose, y me siento afortunado de poder ser considerado para actuar aquí en esta plaza”, dijo Funtanet, para quien será su presentación en esta ruedo.

“Me tiene muy ilusionado debutar en Mérida en una corrida tan importante como la del 1 de enero, que es una fecha clave en el rejoneo. Mis expectativas para el 2024 son altas tanto en lo profesional como en lo personal, creo que va a ser un año de mucho crecimiento y madurez, y vamos a comenzar con todo”.

Igual reiteró el peso del apellido que lleva. “El apellido es algo que porto con mucho orgullo y responsabilidad, ya que por más que no alcance a conocer a mi tío (Eduardo, que murió en una caída en la México) lo admiro mucho como persona por las anécdotas que me cuentan y como torero por los videos que he visto de él, aparte que admiro mucho a mi abuelo, con quien compartí mucha parte de mi infancia y me inculcó el amor por la fiesta brava, y por mi padre, que aparte de ser un ejemplo a seguir, me acompaña a casi todas mis corridas y aprendo mucho de él”.

En la Mérida se instalaban ayer todos los aditamentos necesarios para la transmisión de la corrida, a través de la plataforma One Toro.

Para el día de la corrida habrá la tradicional misa antes del sorteo de toros, a las 12 horas. Parches y metales sonarán a las 4:30 para iniciar el paseíllo.

Hoy habrá venta de boletos en las taquillas del coso, y en el sistema boletea.com.