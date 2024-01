Jordan Love lanzó para tres pases de touchdown, Aaron Jones corrió para tres más por la vía terrestre y Darnell Savage convirtió una intercepción en anotación de 64 yardas para que los Empacadores de Green Bay le propinaran a los Vaqueros de Dallas su primera derrota en casa desde el primer juego en 2022, con un atónito 48-32 en el duelo de comodines.

Romeo Doubs tuvo una marca personal de 151 yardas recibidas una semana después de ser hospitalizado con una lesión en el pecho, mientras los “Packers” ganaron en el debut de Jordan Love en postemporada, luego de cerrar 6-2 la temporada regular para quedarse con el último boleto de postemporada en la NFC.

Green Bay (10-8) visitará al primer sembrado San Francisco en la ronda divisional la próxima semana.

Dak Prescott sufrió dos intercepciones antes de lanzar tres touchdowns cuando el partido ya estaba fuera del alcance en otro descalabro de postemporada para él y los segundos sembrados “Cowboys” (12-6).

La derrota incrementará las preguntas acerca del futuro del entrenador en jefe Mike McCarthy, luego que los Vaqueros perdieran su primer juego de postemporada en casa por segunda vez en tres playoffs bajo el actual ex entrenador de Green Bay.

Dallas es el primer equipo en ganar al menos 12 juegos en tres temporadas consecutivas con postemporada sin alcanzar al juego de campeonato de conferencia.

Se espera que haya decisiones fuertes con los Vaqueros, o eso se especula después de las palabras del dueño Jerry Jones.

“Esta sin duda parece la más dolorosa derrota. Esto está más allá de mi comprensión, aún no lo he procesado”, afirmó el dueño, rodeado por decenas de cámaras y micrófonos al final del juego. “No hablaré con nadie en específico, no he pensado en eso”, dijo tras preguntársele sobre el futuro de McCarthy.— EFE