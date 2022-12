Tunkul Político: ''Año 2022, un ciclo de claro-oscuros''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Pues aquí vamos, llegando al término de este año 2022. Los Tunkules Amigos no pararon de hacernos llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, unos disculpándose por algunos incumplimientos, otros recordando algunos aconteceres de los últimos 364 días, pero todos manifestando sus mejores deseos para el ya cercanísimo nuevo año, así que mejor sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

Sin duda este año 2022 fue un ciclo de claro-oscuros. El Tunkul sanitario nos comenta que lo iniciamos con una ola más del coronabicho por lo que lamentablemente tuvimos pérdidas de amigos y enterándonos de familias que padecieron luto. Durante el primer semestre la aplicación de vacunas y sus refuerzos fueron disminuyendo la gravedad en los contagios de las llamadas mutaciones o cepas del virus; asimismo, llegaron las vacunas especiales para la niñez a partir de los cinco años de edad y se aplicaron en todos los municipios de la entidad.

Cerramos el año con el coronabicho entre nosotros porque llegó para quedarse, pero recuperando la normalidad que durante dos años y medio fue trastocada por la enfermedad. El cambio drástico que tuvimos en nuestras vidas y formas de convivencia nos deja a todos lecciones que no debemos tirar en saco roto y que para quienes tenemos el privilegio de continuar en este planeta deben servirnos como acicate para mejorar en todos los aspectos de vida. ¿Masinó?

El Tunkul Grilleril hizo un extenso repaso de los sucesos, poniendo énfasis en el adelanto de las campañeadas adelantadas de los suspirantes a ocupar cargos de elección popular que se pusieron en marcha en todos los ámbitos: nacional, estatal y municipal. Consulta por la revocación de mandato, agarrones con el INE, elecciones para gubernaturas en seis estados, pasarela y actividades de los denominados como “corcholatas” para la elección presidencial del 2024, zafarranchos internos en los partidos políticos, polarización a más no poder, quejas, zancadillas, degradación en las discusiones legislativas, redes sociales digitales al tope con fotitos, videítos, memes, notas falsas, marchas, contramarchas y demás chuladas. Ufff…

En el x´tokoy solar dos acontecimientos dieron y siguen dando mucho de qué hablar: el asalto al Poder Judicial y la cínica depredación a los derechos de los trabajadores al servicio del estado con las reformas a la Ley del ISSTEY perpetrados por el ChiquiGóber y sus diputados Petronilos del congreso local.

Independientemente de la práctica de trampantojos que han utilizado los detentadores del poder estatal, es decir, de las trampas o ilusiones con que se pretende engañar a la población intentando hacerle ver lo que no es, esos dos asuntos, el del Poder Judicial y el del ISSTEY, quedan como marca indeleble de la insensibilidad, el despotismo y el narcisismo de la actual administración en Yucatán. ¡Cosas veredes mío Cid!

El Tunkul Ciudadano nos mensajea que la falta de transparencia y de rendición de cuentas fueron otros dos temas que se hicieron muy visibles durante el año, tanto en las dependencias estatales como en las municipales, pues la opacidad en el manejo de los asuntos públicos -sobre todo en los manejos del erario- son notorios para donde uno mire, lo mismo en concesiones para el transporte público, en la guardada del millonario adeudo arrastrado desde hace nueve años por el cambio de lámparas, cobros de derecho de piso en mercados y tianguis, la tremenda corrupción en materia de desarrollo urbano, etc.

Ese Tunkul señala que otro de los oscuros del año fue el del incremento de la violencia en diversas manifestaciones, la doméstica, la policial, la institucional, los robos a casa- habitación, asesinatos, feminicidios, los fraudes cibernéticos, los despojos realizados por las mafias inmobiliarias y otras más; pero se mantiene la etiqueta de ser el estado más seguro del país gracias a que afortunadamente no hemos padecido balaceras en las calles. ¡Pa´su mecha!

Los claros del año han sido mayoritariamente producto de la sociedad, por la resiliencia demostrada ante la adversidad, la voluntad y determinación de los habitantes del estado para seguir adelante, la entrega de los trabajadores del sector salud para contrarrestar al coronabicho, la de los docentes para mantenerse firmes en la enseñanza a la niñez y la Juventud, la de los trabajadores de fábricas y empresas luchando por la reactivación de la economía, de los campesinos y pescadores para producir y capturar alimentos, de los burócratas para que las dependencias sigan funcionando, de los comunicadores que nos han mantenido informados, en suma, la de todos y cada uno desde las diferentes trincheras que les han correspondido. ¡Que ni qué!

Los Tunkules Amigos nos piden externar sus mejores deseos para la nueva vuelta al sol que iniciaremos, que el año 2023 lo transitemos con una convivencia familiar y social armónicas, logros, desarrollo, afecto, paz y sobre todo con mucha salud, porque nos dicen que si tenemos salud, podemos esforzarnos para conseguir todo lo demás.