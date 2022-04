Jesús Retana Vivanco: INEvitable

INEvitable tocar el tema. He tenido muy reprimido mi coraje en contra de todas las barbaridades que se han dado en este sexenio y me cuesta trabajo no expresar mi opinión de lo que pasa en el México que me vio nacer hace más de setenta años, por ello quiero ser objetivo con mis comentarios.

Sufrí las crisis de una sociedad oprimida sistemáticamente por los regímenes tricolores y azules; a pesar de lo lacerante de las circunstancias, siempre salí librado gracias a mi optimismo de no rendirme y a mi formación profesional.

Señalaré algunos antecedentes importantes que marcaron mí descontento y que también hoy agobia a una buena parte de los mexicanos.

Mi conciencia política, por llamarle de alguna forma, comenzó en el 68 con el movimiento estudiantil, considerado un parteaguas de la sociedad civil que se dio a la tarea de protestar por la opresión y la intolerancia de las autoridades, teniendo como protagonista al estudiantado. Un gobierno sordo e incapaz de entender y negociar con inteligencia, decidió masacrar a los manifestantes y acabar con el conflicto. Al final de su mandato, Gustavo Díaz Ordaz asumió la responsabilidad personal, ética, jurídica, política e histórica de las decisiones de su gobierno con relación al conflicto (SIC)… La historia lo juzgó.

Las crisis económicas

Las crisis económicas han sido el gatillo que ha sumido a México en una descomposición que solo ha beneficiado las ambiciones partidarias y corruptas de los mal llamados representantes del pueblo.

Me tocó sortear la absurda, ignominiosa y represiva gestión de Luis Echeverría, así como la tremenda devaluación y nacionalización de la banca de López Portillo que disparó a las nubes los intereses,

En 1982, año en que toma posesión Miguel de la Madrid, la crisis estaba en el pico con una devaluación de 3,100%, la más alta hasta ese año; la inflación creció al 4,030%; el poder adquisitivo decreció 70%; el PIB se cayó un 10%; las paraestatales se redujeron de 1,155 a 413 (datos de Animal Político). El panorama pintó muy gris para las empresas, los consumidores y los deudores.

La pobreza creció con Carlos Salinas de Gortari. Al término de su gestión el 52% de los mexicanos ya se ubicaban en la pobreza. Acabó con las reservas del Banco de México por su famosa emisión de tesobonos que los inversionistas, al perder la confianza en el país, canjearon y se vaciaron las arcas del banco.

Si quisiera describir el sexenio pasado, solo diré que se llevó la medalla de oro a la corrupción.

Para terminar este breve y deprimente panorama, solo voy a citar los homicidios dolosos en los tres primeros años de los últimos gobiernos.

Felipe Calderón, 39,529 (36 homicidios diarios); Enrique Peña Nieto, 49,276 (45 homicidios diarios); López Obrador, 89,337 (82 homicidios diarios). La fuente es la organización Causa en Común, con datos oficiales a diciembre de 2021.

Entonces dijo… “el Ejército a los cuarteles”

Yo me pregunto: Para qué sirve tener un Ejército, siii… ya sé, ahora son constructores y administradores aeroportuarios. La Secretaría de Marina, que había sido orgullo de los mexicanos, ahora se dedica a operar puertos y aduanas. La flamante “Guardia Nacional”, en verdad, no tengo idea para qué sirve.

Contesto mi pregunta: mientras nos abracemos con los delincuentes y no se combata al crimen organizado que ya forma parte del quehacer cotidiano de por lo menos 25 estados de la República, estas cifras se incrementarán como si estuviéramos permanentemente en una guerra.

Desde que tengo memoria política, cada administración ha querido dejar huella de su mandato con obras que sean recordadas por la gente y asociadas al gobierno en turno. Me viene a la cabeza la construcción de la UNAM, las primeras líneas del Metro, la autopista México - Acapulco, las instalaciones olímpicas, los pozos petroleros en el Golfo de México. A nivel estatal se amplían avenidas, se construyen centros culturales, parques, escuelas etc. etc.

El INE, garante de la democracia

Esta administración federal, además de dejar para la “posteridad” sus inútiles y costosos caprichos, pretende consumar su venganza política con una nueva reforma electoral que raya en lo aberrante y pone en peligro al Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que le dio certeza al voto ciudadano a partir de 1990 (en ese entonces IFE) y que también fue apoyado por los que ahora están en la llamada Cuarta Transformación.

El músculo político presidencial lo puede hacer como ya lo ha hecho; ahí está el ejemplo con el llamado “decretazo” que impide dar transparencia a los recursos destinados a sus disparatadas obras.

Acabar con el INE sería un atentado más contra la voluntad democrática que ha llevado a México a tener una alternancia legítima en el poder.

Hay que defenderlo; la oposición tendrá que hacer su trabajo y no ceder ni una coma, como lo dijo con su reforma eléctrica, con la cual sigue manipulando la verdad a pesar de las advertencias que ha mandado el gobierno de Estados Unidos por la flagrante violación al clausulado del T–MEC, que nos comprometió a seguir el camino de las energías limpias. No perdamos de vista que estamos ahuyentando las inversiones extranjeras y que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, con el 82% de nuestras exportaciones.

Mañana se sabrá si la oposición hizo su chamba y no pasa la ley para modificar esta hilarante ocurrencia.

Después de la votación de ayer, espero que México reaccione, estamos siendo gobernados con caprichos, con prebendas. El Presidente torció la figura de la revocación de mandato dejándola a modo de ratificación de mandato. El pueblo remueve a su gobernante y no el gobernante solicita su remoción y arenga al pueblo a que vote porque se quede. Un disparate con tufo egocéntrico.

Desafortunadamente va a ser inevitable que permanezca en la silla.— Mérida, Yucatán, 11 de abril de 2022 Twitter: @Ydesdelabarrera

