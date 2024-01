Nos comentan que… los focos de alarma otra vez están encendidos en el “cuarto de guerra” de Joaquín Díaz Mena, tras la filtración de una incómoda foto con la aspirante a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Laviada.

¿Y ahora quién podrá defenderlo?

Los focos de alarma se volvieron a encender en el “cuarto de guerra” de Joaquín Díaz Mena.

Nos aseguran que algunos integrantes del equipo de primera línea del virtual candidato a gobernador por la coalición Morena-Partido Verde-Partido del Trabajo externaron su inquietud por dos puntos: el primero, que el tema de los “chapulines” ya está haciendo mella en la imagen de “Huacho”, y el segundo, que el “capital político” de que tanto se ufanaban los expriistas que se sumaron a Morena en los meses recientes parece ser más ficción que realidad.

El caso del “chapulineo” ha cobrado más notoriedad por las protestas de morenistas que se oponen a la asignación de candidaturas a personas recién llegadas de otros partidos. Esto explica por qué Díaz Mena ha evitado apariciones públicas con Rommel Pacheco Marrufo, el blanco principal de las inconformidades y causante de una baja en las preferencias por Morena en las encuestas, según nuestras fuentes.

Por el contrario, en las redes sociales circularon en estos días dos fotografías en las que se ve a Joaquín Díaz abrazado con Cecilia Patrón Laviada, quien será la abanderada del PAN por la alcaldía de Mérida.

Hay versiones de que esas imágenes, de dos ocasiones diferentes, fueron “filtradas” por el equipo del sanfelipense. Corresponden a momentos en que ambos acudieron a entrevistas de radio y se saludaron al salir o entrar a la cabina. Surge una pregunta: ¿por qué “Huacho”, o quien lo asesora, se interesaría en hacer públicas esas fotos?

Con sello ivonnista

La organizadora del movimiento antichapulines en Morena, abogada Susana Gamboa Salazar, dijo con certeza que ahora que está inmersa en el proceso de selección de candidatos a puestos de elección popular de ese partido no tiene duda que la exgobernadora expriista Ivonne Ortega Pacheco, hoy en Movimiento Ciudadano, está metida en este partido por medio de sus excolaboradores, allegados y fieles seguidores.

Señaló que los ivonnistas hoy están en Morena y dirigen las campaña de los principales candidatos, entre ellos a gobernador, presidencia municipal de Mérida, diputaciones locales y federales y senaduría.

Asegura que todo tienen acaparado los “ivonistas de corazón” y no cree que sea simplemente porque sus excolaboradores ya son creyentes de la filosofía y principios del partido fundado por el presidente López Obrador.

Medallita de mártir

Hablando de la abogada Gamboa Salazar, la semana pasada acuñó una frase que causó impacto entre las filas del partido guinda. La conocida activista “antichapulines” señaló que “si me hacen algo, saben de dónde vendría; me harían mártir”.

Así respondió a la pregunta de si ha recibido amenazas por su activismo contra los políticos que brincaron de otros partidos a Morena, acción que ha causado el rechazo de numerosos morenistas, de los cuales ella es cabeza visible.

Ilusión de “capital político”

Sobre el supuesto “capital político” que llevarían expriistas a Morena, nos dicen que los escasos morenistas que tienen cercanía con el “war room” de Joaquín Díaz Mena han hecho notar que no son visibles los resultados de esa presunta estructura.

Y es que, de acuerdo con los informantes, al consumar su “ko’ox virar” esos personajes “vendieron” la idea de que detrás de ellos había una gran cantidad de priistas que representaban votos para su nueva causa, pero, a menos que estén esperando el día de la jornada electoral, no hay señales de tal fortaleza.

Se admite que un factor que frenó, o al menos redujo, la migración del PRI a Morena fue el reagrupamiento del partido tricolor mediante una serie de actividades y programas como “Identidad priista”, con miras a la alianza electoral con el PAN.

Con todo y los señalamientos dentro del “cuarto de guerra” morenista, la realidad es que el trabajo político en ese grupo recae en personas que ocuparon altos cargos públicos bajo las siglas del PRI.

Allá están para corroborarlo, entre muchos otros, los exdiputados Luis Hevia Jiménez, jefe de la futura campaña de “Huacho”, y Dafne López Martínez, jefe de la oficina del exdelegado de Bienestar en Yucatán.

Los que se quedan

El acuerdo en la 4T que llevó a la designación de Verónica Camino Farjat y Jorge Carlos Ramírez Marín como compañeros de fórmula en las candidaturas al Senado arrojó más leña al fuego dentro del partido guinda, pues se quedaron en el camino morenistas que se consideran “de cepa”, como Rogerio Castro Vázquez, secretario general del Infonavit.

La molestia interna es mayor porque se trata de la misma fórmula que presentó la alianza PRI-Partido Verde en 2018, aunque con las posiciones invertidas, pues en aquella ocasión Ramírez Marín quedó en el primer sitio.

“Fundadores” de Morena encabezados por Alberto Nolasco y el exdiputado Miguel Candila fueron de los primeros en levantar la voz contra esa imposición y deploraron que su partido se haya convertido en una organización electorera dispuesta a ganar comicios a como dé lugar, sin importar el candidato “mientras cuente con fama, con supuesta estructura política o dinero para comprar su candidatura, así tenga un pasado corrupto o venga de otro partido por un hueso seguro”.

Están por verse las reacciones que generará la postulación del expanista Raúl Paz Alonzo como candidato a diputado federal por el Distrito 6, de reciente creación. A menos que suceda algo imprevisto, esto se anunciaría en los próximos días, según nos afirman.

Se vislumbra una alianza

Todo apunta a que la alianza PAN-PRI para ir en candidatura común en la contienda por la gubernatura y algunas alcaldías y diputaciones se concretará de un momento a otro, y es que el plazo para hacerlo es cada vez más corto.

De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, es prácticamente un hecho que ambos partidos tendrán como candidatos a Renán Barrera Concha y Cecilia Patrón Laviada en las elecciones por la gubernatura y el ayuntamiento meridano, además de las postulaciones que vayan definiendo en los próximos días.

Como parte de esos acuerdos, el PRI colocaría a cuatro candidatos a diputados locales –todos en el interior del Estado– y dos en las diputaciones federales, que serían de los distritos 3, con cabecera en Mérida, y 5, con sede en Ticul.

Diferencias familiares

En reciente partido de básquetbol salió a relucir que el conocido empresario progreseño Luis Martín Alonzo Morales, tío de María Esther Magadán Alonzo, expriista ahora en Morena, no apoya a su sobrina en sus aspiraciones por alcanzar la alcaldía de Progreso.

Todo ocurrió el viernes pasado, cuando se celebró en Mérida el primer juego de la serie final de la Copa Cyba entre el equipo patrocinado por el empresario pesquero y transportista, Nereo Progreso, y el Club Hormigas de Mérida.

El hecho no hubiera pasado a más de no ser porque el personaje invitado por el empresario para hacer el saque inicial fue el diputado panista Erik Rihani González, precandidato blanquiazul a la alcaldía del puerto. En los círculos políticos de Progreso queda más que claro que Alonzo apoya a Rihani para la alcaldía y no a su sobrina la “Chelita” Magadán, quien aún no amarra la candidatura de Morena.

Nos comentan que no contar con el apoyo de su tío impactaría negativamente en sus fuentes de financiamiento para la campaña. La “Chelita” Magadán es hija de los esposos exalcaldes y exdiputados priistas Enrique Magadan Villamil y María Ester Alonzo Morales, de quienes Luis Alonzo está desligado.

Evidente necesidad

En el Mérida Fest que organiza el Ayuntamiento de Mérida con motivo del 482 aniversario de la fundación de la ciudad es notoria la falta que hace el teatro Peón Contreras, por su mayor capacidad de asientos en comparación con el Palacio de la Música.

Numerosas personas locales y extranjeras se quedaron sin disfrutar los conciertos el sábado 6, ya que el recinto estaba a tope, mientras una larga fila de personas esperaba en vano ingresar.

Incluso, familiares de artistas que tocaron en la velada se vieron imposibilitados de entrar para ver a sus parientes. Y, para colmo, no hay para cuándo reabran el Peón Contreras porque el INAH y Sedeculta no informan de los avances del rescate del patrimonio cultural, que sufrió daños en un incendio el 1 de noviembre de 2022.

Lee también: Plaza Grande: proceso electoral en Yucatán ya impacta al Gobierno del Estado

Plaza Grande: focos de alarma en el “war room” de Huacho Díaz

Plaza Grande: neomorenistas en busca de la “purificación” de la 4T