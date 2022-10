Andrea Escalona, conductora de "Hoy", se deja ver con el papá de su bebé en una celebración

CIUDAD DE MÉXICO.— Andrea Escalona celebró su primer baby shower en familia y por primera vez se dejó ver muy enamorada de Marco, el papá del hijo que espera. Si bien la conductora del programa "Hoy" ha mostrado varios detalles sobre su embarazo, hasta este momento no había compartido una foto con su pareja.

Este pasado fin de semana, Andrea Escalona celebró su primer baby shower en compañía de su familia luego de que en el programa ‘Hoy’ confirmara que está a la espera de un niño.

La celebración atrajo la atención de sus seguidores debido a una foto que publicó, pues en dicha imagen se mostró por primera vez junto a su pareja. En la instantánea también destaca lo enamorada y contenta que se muestra la conductora del matutino de Televisa.

Asimismo, Andrea Escalona también compartió una serie de imágenes en las que se dejó ver rodeada de familiares, a quienes agradeció por haberle organizado su primer baby shower familiar.

“Gracias a mi tía Georgina y mi prima Jimena por organizar el primer baby shower de ‘Churrito’ familiar...”, se lee en la publicación de la presentadora de TV.

Cabe destacar que aunque Andrea desde que anunció en el programa "Hoy" que estaba embarazada no había publicado alguna fotografía con el papá de su hijo, incluso cuando hizo la revelación del sexo del niño tampoco se dejó ver con su pareja.

No obstante, en escasos momentos ha sido captado el joven de nombre Marco y de quien se sabe es de Acapulco.

Si bien la conductora del programa "Hoy" no ha revelado muchos detalles sobre el papá de su hijo, sí ha dicho que Magda Rodríguez (su mamá) se lo mandó, pues conoció a Marco en su cumpleaños pasado luego de que empezara a ir a un departamento que tiene en dicho punto turístico.

¿Por qué Andrea Esacalona no se deja ver con el papá de su hijo?

Sobre la ausencia de la pareja de Andrea Escalona en redes sociales y la farándula, Andrea indicó que los reflectores no le interesaban a su novio, y eso a ella no le molesta, por el contrario:

“Amo que no quiera salir en la foto, no quiere tener reflectores, él tiene un negocio familiar de madera. Es un hombre trabajador, de familia, de valores, me enamoró su relación con ellos, es un hombre íntegro”, puntualizó la conductora.

