CIUDAD DE MÉXICO.— El Retador 2022 llegó a su fin este pasado 2 de octubre, con Kika Edgar, Emmanuel Torres y Luigui Jesús como campeones de los tronos de canto, baile e imitación respectivamente; sin embargo, no todos lograron mantener su lugar.

Asimismo, el reality sorprendió a los televidentes al dar a conocer que en esta ocasión hubo dos ganadores, quienes tendrán que repartirse el millonario premio. Te contamos todos los detalles.

El Retador 2022. Así fue el inesperado final del reality; dividen el premio

Para la gran final todos los concursantes ofrecieron sus mejores actuaciones, pero solo Emmanuel Torres, quien dedicó su baile a su abuelita muerta, logró refrendar su título como Campeón de Baile ante

La emotividad que le imprimió Torres a su presentación, en la que optó por la canción "Sola otra vez" ("All by Myself"), le otorgó el voto del jurado, refrendándose así como el Campeón de Baile y avanzando al duelo de ‘Campeón de Campeones’.

En cuanto al duelo de canto, Kika Edgar con el tema "Acaríciame" enfrentó a Joaquina Carruitero, quien interpretó la canción "Cuando Nadie Me Ve". Si bien ambas lo dieron todo en el escenario, al final fue Joaquina, quien logró convencer al jurado con su voz.

Tan impactante habría sido la presentación de la joven peruana que logró que Alicia Villareal no pudiera contener las lágrimas, por lo que fue captada llorando mientras Joaquina cantaba. Kika Edgar dio paso a una nueva campeona de canto y a su vez la envió al duelo de ‘Campeón de Campeones’.

Para la última competencia, es decir, la imitación, Verónica Linares mostrando más versatilidad al imitar no sólo a Rocío Dúrcal, sino a Ana Grabriel, lo que le valió ser elegida por Lupillo Rivera, Fonseca, Alicia Villarreal, la India Yuridia y Arcelia Peña como Campeona de Imitación.

Luigui Jesús, quien a pesar de sus 16 años de edad, realizó una imitación magistral de José José, pero aún así fue desbancado por la experiencia de Verónica

Los participantes que pasaron al duelo de ‘Campeón de Campeones’ tenían que enfrentarse para saber quién era el ganador absoluto, para este encuentro Emmanuel Torres bailó al ritmo de ''One Nigth Only'', de la película ''Dream Girls''.

Mientras que Joaquina Carruitero interpretó la canción "De Mí Enamorate", que hizo famosa la cantante mexicana Daniela Romo.

Para cerrar con broche de oro, Verónica Linares imitó a Rocío Dúrcal, con la canción "Tarde", compuesta por Juan Gabriel.

Tras las presentaciones de los concursantes, Lupillo Rivera, Fonseca, Alicia Villarreal, 'La India' Yuridia y Arcelia Peña tuvieron que emitir su calificación en secreto.

Pero Consuelo Duval informó que el jurado determinó que Emmanuel Torres se hacía acreedor al tercer lugar de El Retador 2022.

Cuando iba a mencionar a la ganadora, para sorpresa de los televidentes, la presentadora indicó que había un resultado histórico, pues Verónica Linares y Joaquina Carruitero, habían obtenido la misma calificación (43 puntos), por lo que ambas eran las ganadoras de El Retador 2022.

¿Cuántos millones se llevaron los participantes de El Retador 2022?

Consuelo Duval señaló que las ganadoras del título de ‘Campeona de Campeonas’ (Verónica y Joaquina) tendría que repartirse en partes iguales los 3 millones, es decir 1.5 millones de pesos para cada una.

Mientras que Emmanuel Torres por su talento se llevó para el solo medio millón de pesos.

