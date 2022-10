Octavio Ocaña. El capítulo de 'Vecinos' que predijo su muerte días antes del accidente

Octavio Ocaña, mejor conocido como "Benito", falleció el pasado 29 de octubre de 2021 en el Estado de México, luego de que presuntamente dos policías le dispararan. Su muerte conmocionó al mundo del espectáculo y es que era un actor que desde muy pequeño comenzó en la televisión y su papel en la serie "Vecinos" lo catapultó al estrellato.

Ahora, a un año de su lamentable fallecimiento, internautas están "culpando" a la famosa producción de Televisa por predecir la muerte de Octavio Ocaña en uno de los últimos capítulos que el actor participó. Aquí los detalles.

Este es el capítulo de Vecinos que "predijo" la muerte de Octavio Ocaña

Fue precisamente en el episodio que salió la semana de la muerte de Octavio Ocaña que muestra a "Benito" hablando con su mamá luego de haber sufrido un fuerte accidente que lo dejó herido de rostro y parte de su cuerpo.

Durante la promoción del capítulo, un pequeño avance se publicó en las redes sociales de la serie, sin embargo a través de su cuenta oficial preguntaron: “¿qué le pasó a Benito?”, lo que en este momento podría parecer un cuestionamiento quizá sin sentido y hasta cierto punto, sarcástico.

Aunque todo se trató de una triste coincidencia sobre un ‘accidente’, algunos de los fans dejaron comentarios al respecto y consideraron que se trataba de una predicción del triste final del actor,

“triste coincidencia”, “es raro que horas antes de su muerte publicaran esto, ¿no creen?”, “perturbador esto. Horas después”, “predicción”, escribieron.

¿Qué le pasó a Octavio Ocaña y cómo murió?

Octavio Ocaña falleció en la carretera Chamapa- Lechería en una persecución policial de elementos de seguridad de Cuautitlán Izcalli, por lo que su camioneta terminó estrellándose. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el actor que interpretaba a "Benito Rivers" falleció por un disparo en la cabeza.

Octavio Ocaña venía con dos amigos más quienes fueron detenidos y presuntamente amenazados para no decir la verdad respecto a lo que había sucedido, pues incluso se dijo que Ocaña venía en estado de ebriedad y con sustancias tóxicas.

Su familia desde hace un año lleva luchando contra las autoridades pues mantienen su versión de que él nunca se disparó y por el contrario, fueron los policías quienes lo mataron.

Hace unas semanas, el papá de Octavio Ocaña dio a conocer la noticia de que ya habían detenido y vinculado a proceso a uno de los agentes que fue responsable del fallecimiento de su hijo, sin embargo, aún están buscando a la segunda persona, pues continúa prófuga.

Novia de Octavio Ocaña le dedica emotivo mensaje a un año de su muerte

Desde la muerte de Octavio Ocaña, su novia Nerea Godínez, ha compartido en sus redes cómo vive el duelo, y en esta ocasión le dedicó un emotivo mensaje al actor en el que además también publicó varias fotos y vídeos juntos.

"Y así sin más... llegamos al año y es que cuando la vida no te sabe, los días solo pasan y pasan y pasan, sin sentirse, sin importar. Quisiera decirte que todo está bien, pero no es así... aunque este año sí he ido aprendiendo a vivir sin tu presencia, porque vivir sin ti sería imposible... siempre estás en mis pensamientos", se lee en el inicio de su mensaje.

Nerea le platica a Octavio cómo ha sido la convivencia con su madre y sus hermanas, además, enfatiza la búsqueda de justicia por parte de su padre.

"Acá todo empieza a mejorar, he reído a carcajadas con tu mami, he paseado a muchos lugares con Bertha, hemos llorado, reído y cantado. Pronto conoceré a tu sobrino, Anita me mantiene al tanto de todo su proceso. Tu papá no se rinde ni se rendirá hasta hacerte justicia, le dolerá tu partida eternamente".

Finalmente, Nerea le hace un amoroso recordatorio diciéndole que sus amigos siguen cuidándola y que poco a poco van aprendiendo a vivir sin él, pero jamás dejará de doler su partida. Asimismo, le hizo una promesa de amor eterno que nunca romperá.

"Tus verdaderos amigos siguen procurándome y cuidándome. El ferchito no se ha rajado y ha sido mi más fiel consejero, quien más mal me ha visto y el que más ha estado. Como dije... hemos ido encontrando la forma de seguir sin ti. TE AMO Y TE AMARÉ ETERNAMENTE".

La familia de Octavio Ocaña y Nerea Godínez visitaron el panteón en el que está enterrado Octavio en Villahermosa Tabasco, y compartieron algunas fotos y videos de este especial momento.

Cantos, flores, oraciones y mensajes de amor fue lo que recibió Ocaña, quien hace un año murió tras recibir un balazo en la cabeza mientras policías de Cuautitlán Izcalli lo perseguían.