Maxine Woodside habría encontrado a su hijo; revelan detalles de la muerte de Alejandro Iriarte

Alejandro Iriarte, hijo de Maxine Woodside, murió aparentemente de un impacto de bala en la cabeza y habría sido él mismo quien se habría quitado la vida. Hasta el momento las autoridades no han revelado la causa de muerte oficial del hombre de 55 años pero se sabe que se abrió una investigación al respecto, pues en el lugar de los hechos fue encontrada un arma y según testigos, escucharon un disparo.

Cabe mencionar que Ana María Alvarado, compañera de Maxine Woodside, reveló una primera versión de los hechos asegurando que Alejandro Iriarte murió de un infarto, sin embargo, dicha opción fue descartada por la Fiscalía tras catear el lugar donde sucedió todo. Ahora, ha sido la misma periodista quien reveló cómo está la conductora de "Todo para la mujer" y algunos otros detalles respecto a la muerte de "Nano" Iriarte. Esto dijo.

Revelan estado de salud de Maxine Woodside tras la muerte de su hijo

A través de una entrevista para Chisme No Like, Ana María Alvarado habló sobre Maxine Woodside y toda la tragedia que la envuelve actualmente respecto a la muerte de su hijo Alejando Iriarte.

Anita reveló que está preocupada por Maxine, sin embargo, sabe que es una mujer fuerte y aseguró que ella quiere salir adelante; incluso dijo que pretende regresar a la radio lo más pronto posible, pues si bien su trabajo no disminuirá el dolor y la pérdida que siente, sí puede ayudarla a pensar en otras cosas.

"Mi preocupación mayor es que Maxine esté bien y salga adelante. Ella fue de las primeras en llegar al lugar, sabe todo lo que sucedió. Estuvo mal los primeros días, ahorita ya hablé con ella y está tratando de reponerse, de salir adelante"

Asimismo, reveló que Maxine Woodside quiere hace una misa abierta al público al que estarán invitados todos los integrantes del medio del espectáculo, pues sabe que mucha gente le está dando su apoyo en este momento tan complicado y también sabe que mucha gente quería a su hijo.

"Quiere hacer una misa porque le han hablado infinidad de personas, quiere estar con ellos, con la gente que le quiere, entonces está superándolo con mucho esfuerzo. Es una mujer fuerte que amaba a sus dos hijos por igual y me consta que siempre estuvo al pendiente de todo lo que necesitaban. Es un dolor que perdurará por siempre, pero saldrá adelante"

También reveló que su regreso a la radio será en los próximos días y recalcó la fortaleza que tiene Maxine como mujer y el amor que tiene por su trabajo.

"Ella regresará al radio lo más pronto posible porque el trabajo le va a ayudar, si no al dolor para distraer un poco la mente... Ella quiere regresar al radio, aún con este golpe, es una mujer muy fuerte que ha manifestado que su pasión es la radio, podría regresar este viernes o si no, la próxima semana, si Dios quiere este viernes regresa".

Alejandro Iriarte se habría quitado la vida por depresión

Por otro lado, Ana María Alvarado reveló que Alejandro Iriarte era un excelente hombre y de gran corazón, sin embargo, reveló que la depresión que tenía fue más fuerte, pues se sentía muy solo. No podía ver a sus hijos, no solo porque estaba en una batalla legal con su exesposa, si no porque ambos se encontraban fuera de México por lo que esa tristeza era la que lo embargaba.

"Era un hombre muy lindo, muy amoroso, de gran corazón, aparentemente estaba bien, yo creo que a él le pegó la ausencia de sus hijos, porque uno de ellos vive en Barcelona y el otro se fue un año de intercambio al extranjero, y yo veía sus mensajes y lo que él posteaba y pues él se sentía un poco solo, y eso es lo terrible de la depresión"

Asimismo, confesó que Maxine Woodside y su familia están muy tristes porque no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo con su hijo Alejandro Iriarte, pues él siempre se mostró muy bien y nunca dio señales de hacer algo como lo que hizo.