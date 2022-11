Guillermo del Toro, al rescate de los premios Ariel: esto es lo que ofreció

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El director de cine mexicano Guillermo del Toro se ofreció este sábado a cubrir el costo de las estatuillas de los Premios Ariel después de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunciase que no se celebrará la edición de 2023 debido a que el organismo atraviesa por una grave crisis financiera.

"Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel", escribió el cineasta en Twitter.

¿Qué dijo Del Toro sobre los premios Ariel?

Además, pidió diálogo entre la Academia y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. "Yo le entro. He estado llamando a Leticia Huijara -presidenta de la AMACC- y la sigo para que me dé un DM. Me sumo. No resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello", terminó Del Toro.

Estimado @RealGDT, el diálogo con la @AcademiaCineMx por parte del @GobiernoMX está y siempre estará abierto

La @cultura_mx tiene total disposición de que los Arieles continúen. Reiteramos la invitación al público a ver Pinocho en @CinetecaMexico y la exposición que ahí se exhibe — Alejandra Frausto (@alefrausto) November 26, 2022

Poco después, Frausto respondió a sus tuits diciendo que por parte del Gobierno de México de México el diálogo siempre está y estará abierto. "La Secretaría de Cultura de México tiene total disposición de que los Arieles continúen", estableció.

Por último, Del Toro invitó a los mexicanos a reflexionar sobre el cine de calidad que se está haciendo en México. "Hay voces nuevas y fuertes en el cine Mexicano. Esas voces están atrapadas y los Arieles, la academia y los festivales, las mantienen vivas y urgentes. Si les parece alto el costo de una identidad, no se imaginan el costo de no tenerla", sentenció.