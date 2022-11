Ferka ya recuperó a su hijo; Christian Estrada podría ser trasladado al Reclusorio

CIUDAD DE MÉXICO.— Este pasado sábado 26 de noviembre, Ferka denunció que su expareja, Christian Estrada, quien le quitó a su hijo mediante mentiras y agresiones que fueron mostradas en vídeos compartidos en redes sociales. Aunque el modelo quedó evidenciado en internet, la también concursante de "Las estrellas bailan en Hoy", tomó acciones legales contra él.

La noche del sábado, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, a su salida del Ministerio Público de la colonia Doctores en la Ciudad de México, dio a conocer que había recuperado a su hijo, luego de la denuncia penal que había interpuesto contra su expareja, Christian Estrada, quien intentó quitarle a su hijo ilegalmente.

El también actor fue detenido en menos de 24 horas de haber sido denunciado y ahora podría ser trasladado al Reclusorio Norte de la CDMX.

De acuerdo con la abogada de Ferka, Abril Balderas, Christian Estrada fue denunciado por sustracción del menor y violencia.

Asimismo, otra persona ligada al caso fue denunciada por usurpación de funciones, pues al encuentro que sostuvo la exparticipante de "La Isla, el reality" con Estrada en una plaza comercial de la Ciudad de México, Christian llegó acompañado de un hombre, quien argumentó que era su abogado, éste le ayudó a quitarle el niño a Ferka.

Tras la detención del modelo, se rumoreó que Christian Estrada podría ser trasladado al Reclusorio Norte, sin embargo, ni la actriz ni su abogada dieron mayores detalles sobre el tema.

La polémica entre Ferka y Christian Estrada causó mayor revuelo luego de que la actriz se desmayara cuando su expareja le quitó a su hijo en pleno centro comercial de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de TikTok, la concursante del mini reality de baile de Televisa, dentro del programa "Hoy", confirmó que pasó un momento difícil que le provocó un desvanecimiento que causó preocupación, pero afortunadamente se encuentra bien.

"Me puse mal y me desvanecí, me empezaron a atender, no sé un choque nervioso, se bajó la presión, no sentía mis extremidades, se me cruzaron los brazos y nada, terminar con esta pesadilla", detalló la actriz en un clip.