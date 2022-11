Abogado de Christian Estrada afirma que Christian Estrada no le quitó su hijo a Ferka. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— Christian Estrada fue trasladado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México la tarde de este pasado lunes 28 de noviembre, sin embargo, la polémica entorno a él y Ferka continúa. Recientemente un programa de espectáculos dio a conocer una entrevista con el abogado del modelo, éste negó que Estrada haya actuado con violencia cuando le quitó su hijo a la actriz.

Abogado de Christian Estrada niega violencia contra Ferka al quitarle a su hijo

Fue en el programa "Chisme No like", en el que se presentó una entrevista realizada a Alan González, quien fue identificado como el abogado de Christian Estrada cuando éste le quitó su hijo a Ferka el pasado sábado 26 de noviembre en un centro comercial de la CDMX.

Este vídeo es muy importante en este momento pueden ay ir con sus RT pic.twitter.com/WROihBAQ31 — TeamFerkauD83DuDC8B (@team_ferka) November 27, 2022

El supuesto abogado que también fue detenido por usurpación de funciones, antes de ser aprehendido dio su versión de los hechos, asegurando que no se actuó con violencia como María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, aseguró en un par de vídeos.

El abogado que acompañó a Christian Estrada al centro comercial en el que se reuniría con la actriz indicó que la intensión del exnovio de Frida Sofía no era la de robarse al hijo de Ferka.

"Christian no se quería llevar a nadie... La única información real es que son dos padres amorososos con su hijo... están tratando de ponerse de acuerdo y ya" mencionó Alan, quien añadió: "No existe una sustracción, estamos aquí... para aclarar controversias", externó el abogado a los medios de comunicación.

Dicen que este personaje distrajo a ?@Ferka? para que su ex le quitara a su hijo pic.twitter.com/YP4oGDKr4D — Laura B (@laurabsepulveda) November 26, 2022

Sin embargo algunos reporteros le comentaron sobre un clip en el que supuestamente González ejerce la violencia contra Ferka: "Hay una persona que grabó un vídeo que dice que tú empujaste a Ferka, que llegaste a pedir una foto y que fue cuando le quitaron al niño".

Sobre este cuestionamiento, el abogado del también modelo optó por amenazar con demandar a quienes filtren dicha grabación. Asimismo, Alan González aseguró que jamás ha golpeado a una mujer y lo que pasó con la también concursante de "Las estrellas bailan en Hoy" fue una simple discusión.

"Si sale un video mío en la tele eso es un delito, por ejemplo porque mi imagen está ahí... yo jamás golpearía a una mujer, si soy un lisiado... Lo que sucedió fue que en la discusión, únicamente yo me puse en medio y pues la gente está alterada".

Difundamos a estos personajes que este delito no quede impune pic.twitter.com/MLHoHr84PE — TeamFerkauD83DuDC8B (@team_ferka) November 27, 2022

Te puede interesar: Ferka ya recuperó a su hijo; Christian Estrada podría ser trasladado al Reclusorio

¿A Ferka le quitan a su hijo mediante un engañó? Abogado de Christian Estrada afirma ser fan de la actriz

Otro detalle que causó gran revuelo en torno al terrible momento que vivió Ferka cuando su expareja sentimental le quitó a su hijo fue el montaje que éste planeó en compañía de su supuesto abogado.

La actriz denunció que Alan González, abogado de Christian Estrada, se acercó a ella para pedirle una foto, lo que consideró una distracción para arrebatarle a su pequeño. Aunado a esto, la exintegrante de "La Isla, el reality" comentó que fue golpeada por el hombre mientras forcejeaba con él al momento de intentar recuperar a su hijo.

Sobre esto, el presunto abogado del modelo confirmó que le pidió una foto, pero afirmando ser fan de la actriz.

"¿Llegaste a pedirle una foto a Ferka?"; preguntaron los reporteros; a lo que Alan respondió: "Claro, soy fan". Sin embargo, los periodistas señalaron: "Es que dicen que cuando te acercaste a pedirle foto, le quitaron al niño"; pero González negó tal cosa.

"No, no, no, Christian lo tenía todo el tiempo. Christian tenía al niño, cuando le pedí la foto. Aproveché la situación para una foto..."

Este señor era el Abogado del señor CEM , el mismo confirma que SI LE PIDO una FOTO a @Ferka Momento donde aprovechan para llevarse al bb #FerkaNoEstasSola pic.twitter.com/3aiXED10YR — uD835uDCD0uD835uDCF7uD835uDCEEuD835uDCF5 uD835uDCD1.uD83DuDC9C (@Anelbirrichaga) November 28, 2022

Abogado de Christian Estrada insinúa que Ferka fingió su llanto y desmayó

Alan González, abogado del también actor fue insistente en negar todo lo que la prensa ha dado a conocer, pese a que hay vídeos en los que se muestra cómo Christian Estrada le quitó su hijo a Ferka, el sujeto insinuó que la actriz fingió todo el mal rato que vivió y por el cual terminó denunciando a su expareja.

Qué indignante!!!!!! La ley está contigo @Ferka Así no se hacen las cosas !!!!!! Si Cristian Estrada pensara en su hijo no se hubiera atrevido a hacer esto!!!! Mi apoyo contigo #Ferka pic.twitter.com/yL0iRYFCXW — JOANNA VEGA-BIESTRO (@vegabiestro) November 27, 2022

"Fueron a desayunar... Christian con Fernanda se sentaron en una banquita de la plaza, un fan se tomó una foto con ella, luego llegó otra", externó el abogado

"Christian solamente se levantó... cuando Fernanda empezó 'mi hijo, mi hijo', yo sólo le dije 'Fer, vamos a hablar y ya", continuó relatando.

Ante la pregunta de si este fue el plan de Estrada para despojar a Ferka de su pequeño, el hombre nuevamente lo negó y señaló que la única razón por la que estaba con Christian en ese momento, fue porque lo estaba acompañando como abogado.

Cabe destacar que Alan González, continua detenido y al igual que el modelo, será presentado ante un juez de control quien decidirá su situación jurídica.

Te puede interesar: Christian Estrada habría abandonó a Ferka por "polémica" razón