Anna Ferro responde a Ingrid Coronado por herencia de Fernando del Solar: ''Yo soy su presente''

Desde la muerte de Fernando del Solar, la polémica entre su viuda, Anna Ferro, e Ingrid Coronado, expareja y madre de sus dos hijos, no ha terminado y es que a raíz de que se dio a conocer el testamento del fallecido conductor, se reveló que prácticamente había dejado desprotegidos a sus hijos.

Sin embargo, hace unos días, Ingrid Coronado dio una entrevista a Yordi Rosado en la que expuso cómo era su matrimonio con Fernando del Solar y cómo fue que confrontó todas las críticas que recibió por "abandonarlo", cuando años después él mismo confirmó que fue él quien le pidió el divorcio a la presentadora.

Ante esto, Ingrid dijo que todo fue muy complicado y que Fer del Solar cambió mucho a raíz del cáncer que le dio, incluso confirmó que hasta con sus hijos tuvo un trato distinto. Ahora, ha sido Anna Ferro quien de nueva cuenta quiso desmentir a la conductora e incluso reveló que quiere tener contacto con Luciano y Paolo, hijos del argentino. Esto fue lo que dijo.

Anna Ferro responde a Ingrid Coronado: "Ella es su pasado, yo soy su presente"

Anna Ferro reapareció luego de que hace unos días Ingrid Coronado hablara en entrevista de su relación con Fernando del Solar, pero lejos de hablar mal de Coronado, Ferro aplaude que gracias a ella Fernando llegó a su vida.

"No se compren historias que no son suyas porque gracias a ese pasado que tuvo Fer con ella llegó a mí, ella es un pasado y yo soy un presente. Yo soy su esposa y ella es la mamá de sus hijos"

¡En exclusiva para #VLA, Anna Ferro nos revela que buscará tener contacto con los hijos de Fernando del Solar! uD83DuDE4C??uD83DuDCFA #PorFinQuieroCantar pic.twitter.com/aEA1C8pt0R — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 14, 2022

Sin dar detalles, Ferro, que tiene un pleito legal con Ingrid Coronado, exesposa de Fernando, aseguró que el conductor argentino quería tanto a sus hijos que por eso los dejó bien protegidos, y aseguró que si es necesario, mostrará las pruebas:

“Para Fer sus hijos siempre fueron lo más, lo más importante tanto es así que los dejó cubiertos en muchas cosas que no lo puedo decir ni lo quiero decir más, en su debido momento si es que es necesario mostraré algo en documentación, prefiero hacerlo más que hablarlo”,

Ferro se mostró confiada en cómo hizo las cosas su fallecido esposo, y consideró que las leyes serán justas y todo se solucionará para el bien de todos.

"Confío plenamente en la ley, en todo como lo dejó Fer, como está estructurado, cómo lo hizo; en mis abogados claro tengo que confiar en ellos, confío en que todo se va a acomodar para bien de todos”, aseguró.

Anna Ferro revela que Fernando del Solar se le apareció y le dejó un mensaje

De igual manera, la viuda de Fernando del Solar decidió compartir un emotivo momento y reveló que el conductor se le "apareció" hace unos días y le hizo saber que sigue con ella; además confesó que sintió que la tomó del brazo como siempre lo hacía.

"Había llorado yo muchísimo y le dije que se me hacía injusto, estaba yo despotricando y decía que era injusta la vida, por lo que estaba yo pasando después de todo lo que habíamos vivido y compartido, entonces estaba entre durmiendo, y siento de verdad como cuando Fer me tomaba del brazo y me dijo: 'Anna, aquí estoy, confía'".

Por otra parte pide a aquellos que no tienen nada que ver en el proceso que enfrenta que no se compren problemas que no son suyos pues ha recibido muchos ataques en redes sociales y asegura que como todo ser humano le duelen los ataques en su contra: “Ya basta de hacernos tanto daño”.

Viuda de Fernando del Solar quiere tener contacto con hijos de Ingrid Coronado

Anna Ferro buscará tener contacto con Luciano y Paolo, los hijos de su fallecido esposo Fernando del Solar, pues asegura que los quiere mucho y que ella sabe que para el conductor ellos eran lo más importante.

"Amaría verlos, amaría estar en contacto con ellos porque fueron como mis hijos también, sin descartar a su mamá, porque su mamá tiene su lugar", contó la instructora de yoga en entrevista para "Venga la Alegría".

Amigo de Fernando del Solar defiende a Ingrid Coronado

A través de una entrevista para el canal de Youtube de la periodista Inés Moreno fue que el actor Rodrigo Cachero, y mejor amigo de Fernando del Solar, defendió a Ingrid Coronado de las críticas que ha recibido por la entrevista que dio a Yordi Rosado y recalcó que es una excelente madre y que siempre ha sacado adelante a sus hijos.

"Lo que sí te puedo anticipar es que Ingrid es una gran mamá, creo que es una mujer emprendedora, inteligente y que ha cuidado a sus hijos desde siempre", dijo el actor mexicano

El actor respaldó las declaraciones de Ingrid en cuanto a que ambos se casaron enamorados y vivieron felices, hasta que él fue diagosticado con cáncer; además de que está seguro de que la locutora es una gran mamá que sólo piensa en el bien de sus hijos.

"Se enamoró de Fernando y Fer de ella, vivieron años increíbles y yo los quiero mucho a los dos, hablo en presente porque él sigue conmigo. Por algo se separaron y espero que se arreglen las cosas, sobre todo para Paolo y Luciano que son unos niños encantadores, y sé que con la gran madre que tienen al lado lo van a lograr"