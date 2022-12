MÉXICO.— Paola Poulain, la esposa de Sergio Castrejón, hermano de Yuya, denunció a través de redes sociales que fue internada a la fuerza en un hospital. Sobre esta situación su marido reveló que la familia de su esposa ha actuado sin el consentimiento de nadie, pero debido a esta declaración, la familia de la cuñada de la youtuber se ha pronunciado.

Cuñada de Yuya es internada a la fuerza en un hospital, ¿qué le pasó?

El pasado 11 de diciembre, la influencer Paola Poulain denunció a través de su cuenta de Instagram que fue agredida por policías, previo a que la llevaran a un hospital a la fuerza.

En su publicación, la esposa del hermano de la también empresaria aseguró que ella no necesita atención médica, sin embargo, reveló que fue duramente atacada y ni siquiera pudo hablar con su esposo Sergio Castrejón, mejor conocido como Fichis.

Tras la declaración de la cuñada de Yuya, sus seguidores se mostraron muy preocupados por lo que acudieron al perfil de Fichis para saber qué estaba pasando, pues esta situación los alarmó.

A través de su cuenta de Instagram, Castrejón habló de la grave situación que vivió su esposa y confirmó que fue internada por su familia.

El creador de contenido también destacó que él no fue el culpable del golpe en el ojo que mostró la influencer, pues al igual que los seguidores de Paola Poulain, en un principio no sabía qué estaba pasando.

“Fue a su casa… De repente Pao no regresaba a la casa, entonces le marco y me dice: ‘ven por mí por qué me quieren llevar’”, expicó el hermano de Yuya, quien afirmó que su esposa fue internada por su familia.

Asimismo, Fichis reveló que que él y su pareja presentaron diversos problemas con la familia de ella; sin embargo, nunca imaginaron que iban a proceder de manera tan violenta.

“No sé a dónde la llevaron… No me atrevería a tocarle ni un solo pelillo de su carita”, puntualizó el hermano de Mariand Castrejón, nombre real de la youtuber.

En su vídeo, Sergio Castrejón comentó que aunque no estuvo bien cómo se dieron las cosas, los parientes de Paola la internaron como un acto de amor, ya que ella no se encuentra bien emocionalmente, el youtuber finalizó diciendo que acepta la decisión de la familia de su esposa.

¿Dónde está Paola Poulain, la cuñada de Yuya que fue internada a la fuerza en un hospital?

La situación por la que atraviesa Paola Poulain, sin duda alguna ha generado gran preocupación a sus seguidores, pues además de todo lo publicado por ella y su esposo, éste confesó no saber dónde estaba internada la influencer.

Incluso Fichis pidió a sus allegados que por favor le dijeran en qué clínica está la cuñada de Yuya, ya que él también quisiera internarse, pues además de ser su marido, es una persona muy cercana a ella.

Sin embargo, tras la petición del hermano de la pareja sentimental del cantante Siddhartha, la familia de Paola Poulain arremetió contra él por las declaraciones que dio en redes sociales.

Fue así como se desató una pelea de la cual internautas se enteraron, pues Sergio Castrejón expuso en redes sociales las conversaciones que tuvo con su suegro.

Posteriormente, el hermano de Yuya quiso poner fin a la disputa con la familia de su esposa, pues recordó que lo único que importa es el bienestar de la influencer.

“Ya por favor, enfoquémonos en Paola, familia de Paola. Paola es lo primordial, ya no nos estemos molestando, esto está supermal, pero estoy desesperado”, concluyó Fichis.

Pero la familia de la cuñada de Yuya nuevamente respondió a las declaraciones de Castrejón, y puntualizaron que el matrimonio entre él y la creadora de contenido no le estaba haciendo bien a ella. Sin embargo, el youtuber no respondió a esta afirmación.

Historias de Mintzy Herrera, hermana de Pao Poulain. Al parecer la familia sí quiere dar réplica a lo que ha comentado Sergio en sus últimas publicaciones. #PaoPoulain pic.twitter.com/Knc2vT0r4g — Bunzie uD83DuDC30 (@bunzie09) December 13, 2022

Hasta el momento, Sergio Castrejón, ‘Fichis’ aseguró que no tiene información de su esposa, razón por la cual se encuentra pidiendo ayuda por todos los medios posibles para saber de ella.

