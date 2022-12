CIUDAD DE MÉXICO.— Esmeralda Ugalde decidió romper el silencio, luego de que se desatará el escándalo tras las declaraciones de los conductores del programa "Chisme No Like", quienes aseguraron que la conductora de TV Azteca pasó la noche con Christian Estrada tras un evento en el que cantó la también hermana de Ana Bárbara.

Esmeralda Ugalde habla de su relación con Christian Estrada ex de Ferka

A través de un vídeo compartido en redes sociales, la conductora de "Corazón grupero" habló del rumor dicho en el programa de espectáculos, mismo en el que se reveló que Estrada, ex de Ferka, acudió a una presentación de Esmeralda en California, Estados Unidos, y posteriormente se fueron juntos a un hotel.

En su grabación, la también cantante inició negando rotundamente haber estado con el modelo, quien está envuelto en el escándalo luego de que intentó quitarle su hijo a Ferka.

Asimismo, Esmeralda Ugalde se dirigió a Javier Ceriani y Elisa Beristain para señalarles que aseguraron algo que no sucedió.

"¿En qué momento? quiero aclarar esto antes que avance, saludos para todos ustedes y en especial para Javier Ceriani y Elisa Beristain. He recibido un mensaje y una foto de algo que me dejó sin palabras porque me impresiona cómo pueden armar un chisme de pasillo y asegurar cosas que no sucedieron", externó la presentadora de TV.

La hermanita de Ana Bárbara prosiguió detallando que Christian Estrada sí estuvo viéndola cantar en el 'Electropop', pero ella lo conoció en el backstage donde también habían otras personas. La conductora de TV Azteca agregó que simplemente lo saludó y se fue.

"Ahí les va, estuve en Los Ángeles el pasado fin de semana, cantando para un concepto que se llama 'Electropop', donde compartí con varios artistas como Alex Sirvent, Yurem, Emilio Osorio, entre otros... Yo (estaba) con mi mano derecha, conociendo a las personas ahí en el backstage, y dentro de las personas que conocí me topé a este niño que se llama Christian Estrada, al cual solamente saludé... entonces literal fue 'hola', 'adiós'", explicó la conductora.

Sobre su llegada al hotel, Esmeralda Ugalde aclaró que ella "necesitaba descansar" por eso se fue al hotel mientras los otros cantantes con los que compartió escenario se fueron a cenar.

"Yo estoy concentrada en hacer un buen papel, entrar e irme, porque aparte estaba despierta desde las 5 de la mañana, necesitaba descansar y así fue, me fui al hotel con mi mano derecha y el otro grupo de artistas se fueron a cenar quien sabe a dónde, no lo sé, pero yo me regresé", puntualizó la cantante.

La presentadora de TV finalizó su vídeo mencionando que sí aclaró este rumor fue para evitar que avance.

"Me conocen, está de más que esté aclarando esta situación, pero bueno, hay que hacerlo antes de que avance y se vuelva un teléfono descompuesto", concluyo Esmeralda.

¿Qué dijo el novio de Esmeralda Ugalde sobre su presunta relación con Christian Estrada?

Esmeralda Ugalde, quien tiene una relación de 12 años con el exacadémico Johnny Sigal, mencionó que éste no hizo caso a los rumores que la vincularon con el exnovio de Frida Sofía, sin embargo, pidió respeto hacia su noviazgo.

"Yo tengo una relación de 12 años... no hay nadie más transparente, real, sincero, que yo y nuestra relación, entonces por eso pido respeto para mí y respeto para mi relación, no sigan ese juego please", concluyó la cantante.

Cabe destacar que Esmeralda y Johnny comenzaron su relación en La Academia, desde entonces se han mantenido juntos y durante ese tiempo no habían enfrentado alguna polémica como la que recientemente se desató.

