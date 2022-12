¿Qué paso con Ferka y Christian Estrada? La actriz denuncia que su ex trató de robarle

CIUDAD DE MÉXICO.— La polémica entre Ferka y Christian Estrada continua, sobre todo ahora que ambos han sido señalados de mentir. Debido a que el modelo salió del Reclusorio Norte a días de ser detenido tras la denuncia de la actriz, quien afirmó que bajo mentiras y violencia trató de quitarle a su hijo; y la filtración de un vídeo en el que se mostró una escenario distinto, la participante de "Las estrellas bailan en Hoy" salió a aclarar que está pasando.

Ferka se defiende y afirma que Christian Estrada le quiso quitar a su hijo

En entrevista con el programa "Ventaneando", María Fernanda Quiroz mejor conocida como Ferka, habló del vídeo filtrado en el que supuestamente se prueba que ella mintió debido a que se le informó que Chrisitian Estrada tenía documentos que avalaban su derecho para llevarse a su hijo.

La actriz inició argumentando que el día que Estrada le quiso quitar a su hijo sí fue "una emboscada", pues Christian procedió mediante "actos muy malintencionados", asimismo, Ferka afirmó que sí se ejerció violencia contra ella, pero no sería algo nuevo por ello ya lo había denuncia con anterioridad.

"Ya había hecho la denuncia contra Christian Estrada sobre violencia y lo único que yo pido es que recordemos que lo que pasó el sábado [26 de noviembre], yo actué solamente de la manera acorde los actos muy malintencionados por parte del padre de mi hijo porque fue toda una emboscada, porque ahora están circulando unos videos donde están desacreditando mi versión..." detalló la exparticipante de "Guerreros 2020".

María Fernanda Quiroz también mencionó que pese a que la han querido desacreditar, ella seguirá aportando todas las pruebas necesarias para luchar por su hijo.

"Aquí yo no trato ni de ganar ni de decir quién es el bueno, quién es el malo y al final lo que está de por medio es la salud mental, el bienestar de mi hijo y como una madre lo voy a seguir peleando porque voy a seguir aportando todas las pruebas necesarias porque esa no es la manera correcta de querer, cuidar a un hijo, de querer verlo crecer y de ser un buen padre", puntualizó la actriz.

Ferka revela cómo fue que terminó su relación sentimental con Christian Estrada

En la charla, Pati Chapoy cuestionó a Ferka sobre qué pasó en su relación, pues de quererse tanto ahora están envueltos en un pleito que ha dado de qué hablar.

Ante este cuestionamiento, la exparticipante de "La Isla, el reality" manifestó que ella "sí lo amó", pero las cosas cambiaron el día del bautizo de su hijo Leonel.

"Aparentemente (nos amábamos), yo te puedo contestar de mi lado, hoy de él yo ya no sé nada, no le creo nada, yo pues sí lo amé... se acabó mi relación el día del bautizo de mi hijo, en la madrugada hubo un altercado con su madre (de Christian), ella me ofendió... me dolió profundamente que el padre de mi hijo... no me dio mi lugar ni me defendió a mi ni a mi hijo y ahí se desató todo".

La actriz continuó revelando cómo fue que terminó su relación con Christian Estrada tras dos años de estar juntos y pese a tener planes de boda, pues el modelo le dio un anillo de compromiso.

Ferka hace otra denuncia contra Christian Estrada; trató de robarle

En la entrevista con el programa de espectáculos de TV Azteca, María Fernanda Quiroz relató cómo fue que su expareja, además de intentar quitarle a su hijo, quiso robarle los documentos que acreditaban la denuncia que había interpuesto en su contra.

De acuerdo con Ferka, Christian Estrada dejó la casa en la que vivían juntos, pero posteriormente trató de entrar para quitarle al niño y unos documentos.

"Él desapareció varios días, después se metió a mi casa sin permiso, quiso hacer robo de documentos, que yo ya había hecho la denuncia... en silencio quería solucionar este tipo de cosas... pero lamentablemente me veo enfrascada en todo esto y de ahí se desataron muchas cosas y de ahí vinieron sus amenazas de quitarme a mi hijo y eso te estoy hablando desde el 6 de septiembre", detalló la actriz.

La actriz reiteró el tema de la violencia señalando que golpes físicos por parte del ex de Frida Sofía no hubieron, pero sí violencia emocional.

"Gracias a Dios nunca hubo un golpe físico pero... de hecho yo levanté un comunicado que yo había vivido este tipo de violencia en mi relación, de hecho en 'Inseparables' lo pudieron ver en el programa, comentó Maria Fernanda.

¿Qué sucederá con la pelea que sostienen Ferka y Christian Estrada?

Ferka explicó a los conductores de "Ventaneando" que pasará ahora que ambos han asegurado querer quedarse con su hijo.

De igual manera, la concursante de "Las estrellas bailan en Hoy" indicó que si la estrategia de Christian Estrada son la filtración de vídeos en los que supuestamente muestran que ella mintió, Ferka considera que con esto solo está desacreditando a ambos, pero a ella le tiene sin cuidado pues continuará su disputa con su expareja mediante la vía penal.

"Lo que está tratando de hacer también es de desacreditar mi versión con la suya. Yo no tengo ningún problema, hay videos de la plaza... esto sigue por la vía penal y por la vía civil porque él menciona que había un papel donde un juez le había dado una sentencia, cosa que no, por eso otros dos abogados también estaban detenidos porque uno de ellos se hizo pasar por el MP, entonces eso tampoco es real", externó la exconcursante de "Inseparables".

