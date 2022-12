Mario Castañeda en Mérida: ¿Listo pasa su retiro del doblaje en México? Esto dice el actor

“Uno está para servirle al doblaje, no para servirse del doblaje”, expresa Mario Castañeda, quien da voz a Gokú en “Dragon Ball Z” y, a pesar de que no piensa aún en el retiro, ya no quiere regresar a los estudios de grabación, sino grabar de manera remota, desde casa, tal como hicieron en la pandemia y continúan haciendo en muchos casos.

El actor de doblaje es uno de los invitados especiales de la Tsunami Mérida Comi Con —que comenzó ayer en el Centro de Convenciones Siglo XXI y continúa hoy—, en la que ofreció una conferencia y firmó autógrafos a sus seguidores, que desde antes de su llegada ya hacían larga fila para verlo.

Mario Castañeda es ampliamente conocido por dar voz a Gokú, un personaje que lo lleva a todos lados, cuenta, ya que es uno de los que más gustan y llaman la atención del público. Es también el motivo de que lo inviten a convenciones en todo México, Hispanoamérica y Estados Unidos.

Pero no es su único persona, ya que también da voz a Kanon de Géminis en “Los Caballeros del Zodíaco”, a Zapp Brannigan en “Futurama”, a Don Ramón y Ñoño en “El Chavo, la serie animada”, y a Bruce Banner, Hulk, en el universo cinematográfico de Marvel. También es la voz recurrente en el doblaje de actores como Bruce Willis, Mark Ruffalo, Jim Carrey y Tom Hanks.

En su visita al Tsunami, el actor platicó con el Diario sobre sus experiencias y lo sucedido en la industria en los últimos años.

¿Qué está pasando con el doblaje en México?

Contó que el doblaje se frenó cuando inició la pandemia, pues ya no podían grabar de manera presencial y hubo que buscar programas informáticos para hacerlo de forma remota.

Señaló que actualmente están “mitad y mitad”, es decir, algunos estudios siguen grabando de manera remota y otros lo hacen presencialmente.

Ante lo anterior, compartió que prefiere grabar de manera remota, ya que en Ciudad de México las distancias son amplias, a veces de una hora de traslado, por lo que si un día tiene que ir a tres estudios debe invertir tres horas solo desplazándose, algo que se evita con la grabación remota.

Sobre la interacción con los otros actores de doblaje, explicó que desde hace varios años la voz de cada personaje de una serie o película se graba por separado, pues eso ayuda a que al final la mezcla sea mejor. Aunque a veces se encuentran en algún estudio, puede pasar mucho tiempo sin que coincidan.

¿Mario Castañeda se retira del doblaje?

Castañeda subrayó que, luego de 40 años de trabajo continuo y constante, quiere decidir cómo trabajar, por lo que piensa que al regresar los estudios al trabajo presencial, como parece que lo harán pronto, él ya no va a querer hacerlo. Entonces, quizá, “va a ser la forma en la que uno sale del doblaje”.

“Quiero seguir grabando en mi casa y si no lo quieren así, pues no grabo. Las compañías están en su derecho y lo entiendo”, expresó.

Entre los personajes más representativos para él mencionó a Gokú, “es el que me lleva por todos lados; pero también el hermano gemelo de Zaga, que si bien ahora no tiene algo nuevo que ofrecer a los fans, durante años fue algo muy presente”.

Añadió que en la industria del doblaje lo difícil no es llegar, sino mantenerse, estar vigente, adaptarse a los tiempos, a los cambios en tecnología o estilo de actuación. “Todo va cambiando, con el paso del tiempo tienes que adaptarte a los pensamientos de los clientes, de las compañías, de los estudios, todo es un proceso de adaptación”, y por ello siente que su postura sobre no querer grabar de forma presencial será algo que definirá su carrera.

“Merezco que me graben a distancia si me quieren y, si no, también lo entiendo, el doblaje es así y uno está para servirle al doblaje, no para servirse del doblaje”.

Mario Castañeda se declaró afortunado, bendecido y agradecido de ser parte del doblaje y lo que le ha tocado vivir.