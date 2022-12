Anna Ferro pasa su primera navidad sin Fernando del Solar; manda emotivo mensaje

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, se mostró bastante conmovida al pasar la primera Navidad sin el fallecido conductor quien, tras una batalla contra el cáncer, murió el pasado mes de junio. La maestra de yoga aprovechó para compartir un mensaje con todos sus seguidores al respecto.

Recordemos que Anna Ferro ha estado en medio de una batalla legal contra Ingrid Coronado por la herencia de Fernando del Solar, pues al parecer, el presentador habría dejado a sus hijos desamparados, sin embargo, hace unos días, su viuda desmintió esta versión asegurando que Del Solar jamás se atrevería a hacer algo así, además, respaldó las declaraciones de Charly López, ex de Ingrid, en las que reveló que la conductora maltrataba física y verbalmente al argentino.

A través de sus redes sociales, Anna Ferro quiso compartir su sentir al pasar la primera Navidad sin Fernando del Solar. En varios vídeos, la viuda del conductor se dejó ver un tanto desanimada y triste, sin embargo, argumentó que haría todo lo posible para mejorar su actitud y estaría acompañada de su familia quien es si mayor apoyo.

"Como cuando tu estado de ánimo no está al cien, peor tienes la actitud de estar mejor, no importa como hagas, como salgas, ruedas de la cama e intentas hacer algo por ti. Así que voy a salir a caminar con mi familia que es la que siempre me apoya”, dijo

Asimismo, destacó que esta es otra de las fechas importantes en las que no estará Fernando del Solar, y comentó que hay muchas personas como ella que tendrán una navidad sin algún ser querido y compartió que era importante honrar a aquellos que no estarían presentes pues esa era la mejor manera de "sentirlos cerca".

Además, Anna Ferro también compartió una serie de imágenes en las que aparecen ella y Fer del Solar abrazados y compartió el texto: "abrazos que curan", dando a entender lo mucho que extraña al conductor.

A través de una entrevista para Ventaneando, la viuda de Fernando del Solar habló de su batalla con Ingrid Coronado así como del testamento que dejó el conductor.

Anna Ferro desmintió que Fer del Solar dejó desprotegidos a los hijos de Ingrid Coronado, Luciano y Paolo, y confirmó que ambos tienen sus respectivos departamentos y se encuentran a su nombre; además, también aclaró que estaría dispuesta a llegar a un acuerdo con la presentadora sin tener que llegar a los juzgados y también la tachó de mentirosa, pues nunca se ha intentado poner en contacto con ella y recalcó que tiene su número desde el 2019, pues era ella quien le informaba sobre el estado de salud de Fernando del Solar cuando se ponía mal.

Esto llega después de que el actor Rodrigo Cachero, mejor amigo de Fer, revelar que Ingrid le pidió el número de Anna Ferro para hablar sobre el testamento del conductor pero supuestamente, la maestra de yoga nunca respondió.

Sin embargo, aunque sí desea arreglar las cosas con Ingrid Coronado, recalcó que lo haría porque es lo mejor para sus hijos, y dejó claro que ella no estaría dispuesta a renunciar al testamento de Fernando del Solar, pues así como Luciano y Paolo tienen derechos, ella también los tiene por ser su esposa.

"No, no porque es algo que él en vida dejó y es respetar y honrar... Tengo derechos, como los tienen sus hijos, pero también los tengo como su esposa, y también hay otros documentos que a mí me amparan como su esposa, no nada más es el testamento".