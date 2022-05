CIUDAD DE MÉXICO.— Héctor Suárez Gomís arremetió contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) luego de que ésta condenará la agresión física que el actor ejerció en contra del youtuber y periodista digital, Vicente Serrano, quien conduce el programa “Sin Censura” en YouTube. El “agravio” del también comediante hacia el creador de contenido fue evidenciado en un vídeo mientras ambos se encontraban en un restaurante en la plaza Artz Pedregal, en la Ciudad de México.

Condenamos la agresión física en agravio del periodista @_VicenteSerrano, atribuida al actor Héctor Suárez Gomiz, motivada por el disentimiento de opiniones; de manera inmediata, solicitamos al #Mecanismo de @SEGOB_mx el fortalecimiento de su esquema de protección. — CNDH en México (@CNDH) May 5, 2022

Héctor Suárez Gomís responde a CNDH, tras condenar ''agresión'' a youtuber

El actor no pudo quedarse callado ante el mensaje de la CNDH, que en su cuenta de Twitter mencionó que la trifulca entre el actor y el youtuber fue motivada por el disentimiento de opiniones, por lo que, de manera inmediata, solicitó al mecanismo de la Secretaría de Gobernación el fortalecimiento de su esquema de protección a periodistas.

Debido a este comentario, Héctor Suárez Gomís retuiteó el mensaje de la CNDH y agregó de modo irónico si también van a condenar las muertes de periodistas.

“Señores de la @CNDH, si les ponemos lentes a todos los periodistas que han sido asesinados, ¿van a condenar los hechos?... ¡Nos van a hacer pensar que trabajan para la 4T!”, escribió el actor

Señores de la @CNDH, si les ponemos lentes a todos los periodistas que han sido asesinados, ¿van a condenar los hechos?



Antes de condenar una agresión física habría que ver las evidencias y no ser parciales.



¡Nos van a hacer pensar que trabajan para la 4T! pic.twitter.com/0C51Ds8g1I — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) May 5, 2022

Periodista arremete contra Héctor Suárez Gomís y Vicente Serrano

El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante decidió unirse a las opiniones sobre el altercado entre Héctor Suárez Gomís y Vicente Serrano.

Acostumbrado a generar polémica, el también presentador de TV, en su programa de YouTube se lanzó contra el actor y el youtuber al mencionar que Suárez Gomís es un hombre agresivo, pero Serrano no se queda atrás, pues según Gustavo Adolfo Vicente es un “porro”.

El también conductor del programa "De primera mano" contó que en alguna ocasión tuvo un conflicto con Héctor Suárez Gomís debido a que es una persona violenta.

“Héctor Suárez Gomís es una persona que no controla la ira, es una persona muy violenta, nada más que hay personas que lo soportan y otros que no. Yo con él tuve un problema, me agredió en las instalaciones de Imagen Televisión; porque de repente me empezó a agredir en redes sociales y yo a contestarle; entonces nos encontramos cuando él estaba haciendo una telenovela, me amenazó y demás. Obviamente, este no lo hice público porque no se trata de hacer las cosas públicas, pero es muy violento”, detalló el periodista.

Pero Gustavo Adolfo Infante también opino del youtuber y periodista digital, a quien también describió como un hombre “violento”. El presentador de Imagen Televisión reveló que Vicente Serrano agredió a la fallecida actriz Carmen Salinas y otras mujeres.

De igual modo, Infante señaló que el conductor de “Sin Censura” es un adorador de López Obrador.

“Agredíó también en alguna ocasión a doña Carmen Salinas, burlándose de ella, agredió a Marcos Silva, agredió a Shanik Berman, agrede a mucha gente... el problema de estos señores es que uno es adorador de López Obrador... Vicente Serrano es agresivo, majadero es muy violento, este cuate, se cree simpático, jura que es chistoso, reta a la gente a golpes...” puntualizó Infante.

Antes de finalizar su "opinión", el conductor de "Sale el sol" ironizó sobre lo que pasó entre el actor y el youtuber.

“Por un manotazo y unos pin#$%& lentes fueron al Misterio Público, tanto escándalo y le estamos dedicando tiempo. Yo repito, Suárez Gomís es una persona muy agresiva, y la otra persona es un porro”, mencionó Gustavo.

¿Qué pasó entre Héctor Suárez Gomís y Vicente Serrano, realmente lo agredió?

El pasado miércoles 4 de mayo, mediante varias publicaciones en Twitter, Vicente Serrano denunció que Héctor Suárez Gomís lo agredió físicamente en Plaza Artz de El Pedregal. “Me reventó los lentes en la cara”, aseguró el youtuber.

Atención: Me acaba de atacar físicamente #HectorSuarezGomiz en Plza Artz de El Pedregal. Me reventó los lentes en la cara — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

El periodista digital también compartió un vídeo en el que mostró que Suárez Gomís le rompió sus lentes. En el clip mencionó que el actor lo llamó “periodista domesticado”, asimismo, dejó ver cuando Héctor aceptó el "ataque" que ejerció contra Serrano.

Atención: @SSC_CDMX acabo de sufrir un ataque físico por parte de #HectorSuarezGomis en Plaza Artz El Pedregal @mpicdmx pic.twitter.com/eDrsZGklNb — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

Posteriormente, Vicente aseguró que se dirigiría a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, con un perito que revisaría el vídeo en el que Héctor Suárez Gomís aceptó que lo atacó físicamente.

Hoy me dirijo a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión con un perito que revisará el video en el que @PelonGomis acepta que me agredió físicamente https://t.co/VWFkc2mLRY — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 5, 2022

Por su parte, el actor publicó un tuit en el que se burlaba de Serrano. Luego contestó a quienes lo criticaron por "golpear" al youtuber.

“Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto... ¡Periodista domesticado!”, escribió Suárez Gomís en su cuenta de Twitter.