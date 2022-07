La actriz Verónica Bravo cuenta cómo le robaron todo su dinero; banco se deslinda

CIUDAD DE MÉXICO.— La actriz Verónica Bravo recurrió a las redes sociales para denunciar el robo de su dinero desde su aplicación bancaria. Asimismo, Verónica indicó que contactó a su banco y éste se deslindó, por lo que la joven advirtió que se irá contra la institución bancaria y llegará hasta las últimas consecuencias.

La actriz Verónica Bravo cuenta cómo le robaron los ahorros de toda su vida; banco se deslinda

A través de un vídeo compartido en redes sociales, la actriz Verónica Bravo dio a conocer que a finales de junio le robaron el celular y posteriormente le saquearon su cuenta bancaria.

La actriz detalló en su clip que los delincuentes lograron acceder a la app de BBVA y se robaron los ahorros de toda su vida. En el vídeo la joven afirma que la aplicación bancaria es tan deficiente que con facilidad pudieron entrar a su cuenta y robarle su dinero.

”Me robaron el celular, entraron a mi app y me robaron mi dinero sin tener mis contraseñas... Estoy muy inconforme, pues la falta de seguridad fue suya”, escribió Verónica Bravo en su cuenta de Twitter.

@BBVARe_mx Hola. Me robaron el celular, entraron a mi app y me robaron mi dinero sin tener mis contraseñas. Metí reclamos al banco, a la Condusef y a la fiscalía, la única respuesta de su parte es que es improcedente. Estoy muy inconforme, pues la falta de seguridad fue suya. — veronica bravo (@veronicabravo18) July 14, 2022

La actriz señala que no ha habido respuesta por parte de ninguna autoridad, por ello fue que decidió compartir el vídeo en el que exhibió como el banco se deslindó sin problema alguno.

“Este vídeo es el cumplimiento de la advertencia que les hice. Voy a agotar todos mis recursos mediáticos para que todos los usuarios de BBVA Bancomer sepan que la aplicación es fácil de usar, pero no es nada segura, y no sólo eso, BBVA se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos”, explicó la actriz.

Aquí va, otra vez. @bbvaedufin @BBVA_Mex @BBVARe_mx ustedes ya tienen los detalles y saben que la falla es suya. Espero su respuesta. pic.twitter.com/TUdvsAW3IU — veronica bravo (@veronicabravo18) July 25, 2022

No obstante, de acuerdo con la página oficial del banco, en caso de extravío o robo del celular, el dinero está salvo. Asimismo, el banco indica que si la persona no tiene tu contraseña de acceso no puede realizar ninguna operación.

“El celular no guarda información alguna de las operaciones y la persona que lo tenga no puede realizar ninguna transacción ni ver información de tus cuentas porque no tiene tu contraseña de acceso. Además, puedes suspender o cancelar el servicio en Línea BBVA opción 4-2 y darlo de alta en el nuevo equipo”, se lee en la página del banco.

¿Quién es Verónica Bravo, la actriz a quien le robaron los ahorros de toda su vida mediante la app de su banco?

La actriz y también comediante Verónica Bravo, es conocida por su papel de la ‘oficial Ramírez’ en la serie "Harina" (2022), pero ahora la joven ha acaparado la atención de público y la prensa luego de que compartiera un vídeo en el que dio a conocer cómo fue víctima de un robo, el cual la dejó sin los ahorros de toda su vida.

Asimismo, la actriz se ha convertido en tendencia de redes sociales —al igual que la etiqueta BBVA— pues su vídeo ha generado el debato, ya que mientras algunos usuarios han asegurado haber vivido una experiencia similar, otros más dudan de su testimonio.

‘Los ahorros de toda mi vida perdidos en unos instantes’, dice Verónica Bravo, la actriz que denunció a través de redes sociales que las personas que le robaron su celular, tuvieron acceso a la app de su banco y le saquearon TODO el dinero pic.twitter.com/IHXHAcNmhe — La Saga (@LaSagaOficial) July 25, 2022

Antes del robo de su dinero, Verónica Bravo de 34 años era reconocida por haber participado en varios proyectos en el teatro y la televisión,

La actriz, quien se describe en redes sociales como feminista, egresó del Centro Universitario de Teatro (CUT) en 2012. Pero su gran "oportunidad" llegaría en 2022 al interpretar la ‘oficial Ramírez’ en la serie "Harina" producida por Prime Video, el cual es un spin-off del sketch de ''Backdoor'', de comedia por internet, donde se cuentan las aventuras del 'teniente Harina' (Guillermo Villegas) y su compañera la 'oficial Ramírez' (Verónica Bravo).

Sin embargo, Verónica ha participado en diversos proyectos como las cintas "Ahí te encargo" y "El hombre búfalo"; así como: "La vengadora de las mujeres", dirigida por Carla Soto en Almagro, España; "Cómo sembrar cocodrilos en un cabaret mecánico"; "Los Equilibristas"; "Demasiado cortas las piernas"; "El monólogo Visceral" y "La madriguera", dirigida por José Sampedro.

Verónica Bravo también participó en una producción de Netflix: "Historia de un crimen: La Búsqueda", una serie original en la que se habla del caso de la niña Paulette.

Recientemente, protagonizó un cortometraje llamado "La cuarta puerta", en la que su personaje ('Valeria') despierta con signos de haber sido violada, por lo que está decidida a encontrar respuestas, aunque siga con confusión y temor; y en la obra ''Abismo'', un thriller de ciencia ficción.