Omar Fayad avergüenza a José Eduardo Derbez en plena entrevista: Vídeo

CIUDAD DE MÉXICO.— Omar Fayad nuevamente dio de qué hablar por su cuestionable comportamiento. En esta ocasión, le hizo pasar un mal momento a su hijastro, José Eduardo Derbez, quien acudió a un evento a apoyar a su mamá, Victoria Ruffo, quien este lunes 29 de agosto estrena la segunda parte de la telenovela que protagoniza: ''Corona de Lágrimas''.

El viernes 26 de agosto, se llevó al cabo la presentación para la prensa de la telenovela ''Corona de Lágrimas'', que tendrá una segunda parte, debido al éxito que logró su primera emisión.

Al evento acudió el también hijo de Eugenio Derbez, quien fue interceptado por la prensa, pero nadie se imaginó que durante la charla del actor con los medios de comunicación algo inesperado sucedería frente a las cámaras.

Y es que mientras un reportero estaba cuestionando José Eduardo sobre si tenía algún proyecto en puerta con su papá, el político de forma inesperada interrumpió la entrevista.

Debido a la abrupta aparición de Omar Fayad, el reportero optó por saludarlo y preguntarle cómo se encontraba, además de felicitarlo por su reciente cumpleaños, pero el esposo de Victoria Ruffo, sin importarle las cámaras, jaloneó a José Eduardo, quien cargaba un maletín que al parecer necesitaba con urgencia el político.

Sin embargo, el momento se tornó más incómodo cuando el reportero le pregunto a Fayad que si iba a dejar al hijo de Derbez seguir con la entrevista, pues cuando lo jaló del antebrazo lo sacó de cuadro, pero el camarógrafo capturó el desplazamiento del actor y su padrastro, por lo que se pudo observar lo incómodo y disgustado que estaba José Eduardo, quien al parecer le reclamó a Omar.

“No, no, te lo dejo aquí, nada más me voy a llevar esto (el maletín) para que no se me vaya a ir (José Eduardo) porque como ya está aquí en la entrada (risas)”, comentó mientras José Eduardo lo veía desconcertado.