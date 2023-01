Cantante de Grupo Firme es operado de emergencia mientras vacacionaba en la Península

CANCÚN.— Aunque los integrantes de Grupo Firme se encuentran de vacaciones, éstos siguen en la mira, pues recientemente uno de ellos desató la preocupación de sus fans al dar a conocer que fue operado de emergencia, luego de pensar que solo se trataba de una indigestión.

Cantante de Grupo Firme es operado de emergencia, ¿qué le pasó?

Mediante redes sociales, AB Luna, segunda voz de la agrupación, decidió comunicarle a sus fans que se encontraba hospitalizado luego de presentar un fuerte dolor de estómago.

El cantante señaló que pensó que su malestar se debía a tantos días de recalentado tras las cenas de Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, estando en el hospital descubrió que el dolor insoportable que tenía no era producto de la comida navideña que según él había hecho estragos en su salud.

En un vídeo compartido en sus historias de instagram, el integrante de Grupo Firme argumentó que pensó que una indigestión era la causante de su llegada al nosocomio, pero los médicos le informaron que en realidad se trataba de su apéndice, por lo que tuvo que ser operado de emergencia.

“Se logró, no era indigestión, fue la apéndice y gracias a Dios ya salimos”, escribió junto a una fotografía dejando ver que se encontraba ya en recuperación.

¿Cómo se encuentra el integrante de Grupo Firme tras ser operado de emergencia?

El mismo Abraham Luna, más tarde compartió otro vídeo en el que agradeció el apoyo y los mensajes de sus fans, quienes le desearon la mejor de las suertes durante la operación y posteriormente en su recuperación.

En esta grabación, el cantante de Grupo Firme reiteró que sintió un insoportable dolor durante mucho tiempo. Asimismo, confesó que éste le causó terror y que debido a lo mal que se la pasó no se lo desea a nadie.

Finalmente, el integrante de la banda recomendó no esperar e ir al médico cuando uno sienta un fuerte dolor.

“Familia, muchas gracias por su buena vibra… fueron momentos de terror, casi 40 horas de dolor y la verdad no se lo deseo a nadie, espero que tomen precauciones y no lo esperen y vayan y se operen cuando les llegue este dolor”, concluyó Luna, quien se encuentra en Cancún, Quintana Roo, aunque debido a que tuvo que ser intervenido, ya no podrá disfrutar de sus vacaciones en la Península como había planeado.

Te puede interesar: Eduin Caz es hospitalizado y revela que terminará el 2022 en un quirófano ¿qué le pasó?