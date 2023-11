CIUDAD DE MÉXICO.— La vida privada de Daniel Bisogno una vez más ha generado escándalo, ya que un joven quien afirmó ser ex novio del conductor del programa Ventaneando, confesó que hace unos días terminaron su relación, pero esta acabó mal.

El joven además de dar detalles de su romance con el también actor de la obra de teatro “Lagunilla, mi barrio”, reveló que el apodado ‘El Muñeco’ lo corrió y es por ello que decidió hablar.

¿Por qué Daniel Bisogno corrió a su joven exnovio de su casa?

En entrevista con el programa Chisme No Like, un joven venezolano de nombre Julio Ayala confesó que hasta hace unos días sostenía una relación amorosa con el presentador de TV Azteca, pero esta ya acabó.

“Que yo sepa no ha salido nada que hemos terminado, no hubo una terminación, solamente ya no estamos, ya siento que pasó lo que pasó y punto”, expresó el presunto influencer cuando le señalaron si una fuerte discusión que tuvieron fue el motivo por el que terminaron.

Julio Ayala también aprovechó para la plática para comentar que desconocía por qué se alejaron Bisogno y él.

“No sé, se acabó y punto, siento que no tengo nada qué decir, cuando las cosas no salen, no salen y cuando algo acaba es porque viene algo nuevo”.

Respecto a que Daniel Bisogno le quitó todos los regalos que le había dado y retiró su apoyo, el “influencer” se limitó a mencionar: “no puedo responder”.

Pero sobre su ruptura con ‘El Muñeco’, Ayala sí manifestó que no lloraría por él. Además de que aclaró que no vivían juntos como se especuló o ha pasado con otras pareja de Daniel.

“Siento que nadie merece mis lágrimas, ni él, ni nadie (…) No vivíamos juntos, sólo estaba ahí de paso”, expresó el chico.

Joven ex novio de Daniel Bisogno habla de cómo inició su relación

Previo a su última hospitalización, el pupilo y amigo de Pati Chapoy, fue captado con Julio Ayala con quien se especulaba mantenía una relación desde hace algunos meses.

De igual modo, cuando Daniel Bisogno fue operado de la vesícula, las cámaras de Chisme No Like captaron al influencer acompañando al conductor de TV en el hospital.

Pero durante la breve entrevista, el influencer reveló que la relación que sostuvo con el presentador de TV empezó porque a él lo deslumbró Daniel.

Asimismo, Julio Ayala indicó que la diferencia de edades no le importó mucho, pues él solo se fijo de que estaba con una celebridad.

“Para mí fue como ‘wow, no sé quién es, ¿por qué es famoso, por qué le pedirán fotos?, yo no había visto en la televisión realmente quién era”, dijo el joven.

Finalmente, la presunta expareja del conductor de Ventaneando dejó entrever que Daniel Bisogno, se habría sometido a un cirugía para que le realizaran un trasplante de hígado.

“Ahorita está excelente de salud, pero equis, todo salió super bien”, concluyó Julio Ayala al ser cuestionado sobre la salud del conductor de TV.