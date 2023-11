Ingrid Coronado está dando de qué hablar en redes sociales, ya que a poco más de un año de la muerte Fernando del Solar, la conductora lo sacó a colación en una conferencia que ofreció, en la que recordó lo mal que la pasó tras su divorcio y que incluso se quedó en bancarrota y sin dinero.

Cabe mencionar que, desde que se dio a conocer su separación, la famosa presentadora ha sido fuertemente criticada por “abandonar” a Fernando del Solar mientras estaba enfermo, sin embargo, tanto el fallecido conductor como ella han aclarado en diversas ocasiones que fue él quien solicitó el divorcio y hasta una manutención. Esto fue lo que dijo.

Ingrid Coronado se quedó en bancarrota tras divorcio con Fer del Solar

La separación de Ingrid y Fernando fue polémica al ocurrir cuando el conductor fue diagnosticado con cáncer, ambos en su momento dieron sus respectivas versiones de lo que pasó en su matrimonio, y actualmente Coronado sostiene que ha empezado a recuperar su credibilidad y que esa etapa con Del Solar fue “la experiencia más dura y más injusta de su vida”.

En entrevista con “Sale el Sol”, sostuvo que siempre ha hablado con la verdad y que no se esperó a que Fernando del Solar ya no estuviera vivo, pues lo hizo desde antes.

“Yo no me esperé a que él no estuviera, yo lo hice desde el principio, lo que pasa es que nadie me creyó ahí es donde está la diferencia“, afirmó;

Contó que además de quedarse sin trabajo, con la crítica al tope y con las redes sociales en su contra, resulta que en una ocasión tenía “357 pesos en su cuenta”, cuando supuestamente “estaba en un buen momento”.

“Llegó un momento en que tenía 357 pesos en mi cuenta, ¿cómo es posible?, si a mí la abundancia me perseguía, según yo era la consentida de todos”, dijo la conductora

Critican a Ingrid Coronado por hablar de Fer del Solar

Para muchos, no está nada bien que Ingrid Coronado hable mal de Fernando del Solar cuando él ya no está vivo para defenderse, la conductora, que mencionó en su reciente conferencia algunas vivencias junto al padre de sus hijos, recibió críticas de cibernautas que le piden ya pare y deje de mencionar a Fernando.

“Ya que hable de otra cosa. No está bien que siga lucrando con la memoria del difunto sea verdad o mentira, no es ético hacerlo. Que hable de Charlie, él sí puede defenderse”.”Qué egoísmo, él murió, él la pasó terrible con su enfermedad y ella está viva, sana, y aun así sigue hablando de él para quedar limpia, que mal por ella”. “Ahora a lucrar con el fallecido, me parece una vileza por parte de esta señora seguir lucrando con la memoria de Fernando y con lo que ella vivió. De hecho, nunca se le ha creído su historia. Ya deja a Fernando en paz”, se lee.

Actualmente mantiene un proceso legal contra Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, por una propiedad que alega, le pertenece a ella y a sus hijos y no a Anna.

