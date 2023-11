El clip de un niño coreano que llora al hablar del abandono emocional de sus padres ha causado indignación entre los internautas, quienes critican severamente a la madre y al padre.

El clip pertenece al más reciente capítulo de “My Golden Kids”, un reality show coreano protagonizado por expertos en crianza, quienes ayudan a los padres invitados al programa en temas de paternidad.

Geum Ji Eun es un pequeño de cuatro años que fue cuestionado por los entrevistadores sobre cómo era la relación con sus padres, pero sus respuestas causaron impacto no solo en los expertos en crianza y la audiencia, sino también en sus propios padre y madre.

Ante la pregunta: ¿A quién de tus padres quieres más?, Geum Ji Eun se sinceró y dijo “no lo sé” y explicó que a menudo juega solo, momento en que las cámaras muestran las largas jornadas en que el niño pasa en su habitación tratando de entretenerse con sus juguetes.

Cuando el entrevistador le pidió hablar de su padre, el menor dijo que le tenía miedo cuando estaba enojado y que desearía que pudiera hablarle de forma cariñosa.

No obstante, al hablar de su madre, el niño dijo “creo que no le caigo bien” y pidió un momento porque sintió ganas de llorar.

Los padres de Geum Ji Eun se presentaron en el programa debido a que buscaban asesoramiento sobre cómo lidiar con los presuntos episodios de ira del menor, un comportamiento que inició, al parecer, tras el nacimiento de su hermana pequeña.

No obstante, el programa reveló el aparente descuido que los padres estaban teniendo en la parte emocional de su hijo, al que habían comenzado a abandonar debido a la atención que requería el nuevo integrante de su familia y a las amplias jornadas laborales de ambos.

Los niños, además, eran cuidados por la abuela, quien presenta problemas de salud, por lo que también comenzaba a afectar a los menores sobre sus sentimientos.

En otro fragmento que causó indignación en los internautas, se puede ver a la madre interactuando con el menor, en un momento en el que hacen la tarea juntos. Sin embargo, la madre le pregunta si prefiere dibujar o las matemáticas y Geum Ji Eun aprovecha para decir que le gustan las artes.

La madre entonces le suelta que sabía que no era bueno para los estudios y entonces le lanza una desmotivadora charla de por qué las universidades de arte son caras y que debía enfocarse en sus estudios, pues ella no iba a poder pagarlos. La producción añade en ese momento un mensaje en el que dice: “Estás hablando con UN NIÑO DE CUATRO AÑOS”.

How can u said that to a baby ????? pic.twitter.com/Ahi57ipwHf