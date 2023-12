Al finalizar, la energía no bajó y siguieron “Déjala que vuelva”, otro éxito junto a Piso 21 y “Vaina loca” que grabó junto a Ozuna.

“Día uno, al seis de diciembre de 2016, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar, pero gracias a ello, aquí estamos”, señaló el cantante antes de invitar al escenario a su hermana Julián Turizo, con el que compuso “Una Lady”, el sencillo que le puso en la órbita musical.

Durante los 90 minutos que duró el concierto, Turizo no solo ha repasado los temas de su último álbum “20002, del que viene de acabar su gira mundial, sino también éxitos de sus anteriores discos “Dopamina” (2021) y “ADN” (2019) como “Culpables” o “Te quemaste”.

Lo ha hecho en la cuarta noche de música del “Christmas By Starlite” que por primera vez se ha desplazado a la capital española tras llevarse siempre a cabo en Marbella en los meses de verano; y ante un aforo completo, es decir, 7,800 personas, según la organización.

MADRID (EFE).—A pesar de que en Navidad lo que se lleva son los villancicos, ¿quién no ha bailado ni cantado con “Una Lady” o “El Merengue”? Y es que Manuel Turizo se ha convertido en el protagonista de la banda sonora de las fiestas, y así lo ha dejado saber el colombiano en Madrid.

De un vistazo

En plataformas

Manuel Turizo lanzó su versión del tema “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, aportando su estilo urbano a este clásico navideño. El tema, escrito por Meredith Wilson, ya fue interpretado por grandes voces como Michael Bublé, Perry Cuomo y Big Crosby

Invitado especial

El cantante, también fue protagonista del encendido del árbol de Navidad en Nueva York.