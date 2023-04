Los restos de Julián Figueroa descansan junto al dibujo que le hizo su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.— En su reaparición ante los medios de comunicación, Maribel Guardia entre lágrimas destacó la faceta de papá de su hijo Julián Figueroa, quien murió este pasado domingo 9 de abril a los 27 años de edad. En entrevistas con la prensa la actriz detalló cómo fue la última conversación que sostuvo con el cantante, quien a su vez le enseñó el obsequio tan especial que su hijo le regaló.

Sin poder contener el llanto, la actriz reveló que el regalo de su nieto "decora" el espacio en el que se encuentran las cenizas del también hijo de Joan Sebastian.

Este es el tierno dibujo que el hijo de Julián Figuero le hizo al cantante antes de morir; sus restos descansan junto al regalo del pequeño

En entrevista con alrededor de una decena de reporteros, Maribel Guardia emitió sus primeras declaraciones tras la muerte de su único hijo Julián Figueroa.

La también cantante y conductora de TV además de agradecer por las muestras de cariño, reveló cómo fue la última conversación que tuvo con el también actor.

De acuerdo con Maribel, su hijo no solo era un buen cantante, un gran hijo y amigo, también era un excelente padre, prueba de ello sería la emoción que le brindó el último regalo que le dio el pequeño José Julián.

Entre sollozos, la conductora de TV narró que horas antes de la muerte de su hijo, éste se le acercó para pedirle un diurex (cinta adhesiva) pero debido a las prisas, pues estaba por irse a dar función en la obra "Lagunilla, mi barrio", no comprendía la urgencia de su hijo.

Sin embargo, Julián le dijo que requería algo para pegar el dibujo que su hijo le había hecho.

“Cuando me iba al teatro, me dice: ‘¿Mamá, tienes un diurex que me prestes tantito?’. Yo me iba corriendo para el teatro como siempre... ‘Pero, mamá, préstame un diurex’, yo lo buscaba y no lo encontraba. ‘Préstame un Kola Loka, porque mira el dibujo que me hizo Julián’, y sí, eran un león grande y uno chiquito”, relató la cantante.

Pero tras este relato, la actriz compartió un desgarrador momento: “Cuando llegué yo, y lo encontré muerto a mi hijo [rompe en llanto Maribel] estaba en la pared pegado el dibujito con los leoncitos... pero ahí está se lleva el amor de toda esta familia que lo amó con el alma...”, concluyó Maribel tratando de contener las lágrimas.

Debido a la importancia de ese dibujo hecho por el hijo de Julián Figueroa y su ahora viuda Imelda Garza, éste está junto a las cenizas del hijo de Joan Sebastian.

¿Dónde reposan las cenizas de Julián Figueroa? Maribel Guardía revela que hará con las cenizas de su hijo

Maribel fue muy contundente al confesar que todavía no ha considerado el lugar en el que colocará definitivamente las cenizas de Julián Figueroa, pero sí reveló que por ahora las quiere conservar en su casa.

“Yo ahorita la verdad es que no quiero deshacerme de sus cenizas, las tengo ahí... lo tengo tan lindo con su San Miguel Arcángel, con la Virgen de Guadalupe que yo se lo ofrecí cuando nació”, mencionó la conductora de TV.

Pero la explicación de Mariberl Guardia fue interrumpida por su nuera, Imelda, quien explicó que junto a las cenizas del hijo de la actriz se encuentra el dibujo que le hizo José Julián.

“Un dibujo que le hizo José Julián, un león grande y uno chiquito, que el león grande era su papá [Julián Figueroa] y el chiquito él...”, detalló la joven, quien no pudo decir más pues terminó rompiendo en llanto, mientras Maribel intentaba consolarla.

